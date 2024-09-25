İBB KİPTAŞ ve Kartal Belediyesi “İstanbul Yenileniyor” projesi kapsamında iş birliği protokolü imzaladı

Yayınlanma: 25.09.2024 - 11:17

Güncelleme: 25.09.2024 - 11:17

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki KİPTAŞ, “İstanbul Yenileniyor” projesi ile ilçe belediyelerinin de dönüşüm sürecinde aktif rol alması, vatandaşla birebir iletişim kurması ve tüm süreçlerde vatandaş yerine paydaş olmaları amacıyla iş birliği protokollerini imzalanmaya devam ediyor. Kartal’ın geleceğini sağlamlaştırmak amacıyla dönüşüm sürecini başlatan protokol imza töreni ‘Dönüşüyoruz, Güçleniyoruz’ lansman toplantısı ile gerçekleştirildi.

Kartal Belediyesi Makine Hangar Mühendislik ve Bilim Merkezi’nde düzenlenen protokol törenine; Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün, KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt, CHP Kartal İlçe Yönetim Kurulu, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları, meclis üyeleri, birim müdürleri ve ilçeli mahalle muhtarları ile vatandaşlar katıldı.

İmza töreni öncesi konuşma yapan KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt, “Olası bir Marmara Depremi öncesi İstanbul’un daha dayanıklı bir hale gelmesi için önemli bir iş birliğine imza atacağız bugün. Kartal Belediye’mizle geçen dönemden bu yana uyum içerisinde çalışmaktayız. Her kurum kendi başına bir şeyler yapmaya çalışıyor, İstanbul’da ki riskli yapı stokunu değerlendirdiğimizde bunların yeterli olmadığını görüyoruz. Kartal Belediye’miz de bu mücadelenin samimi biçimde içinde bizlere destek oluyor. Bugün imzalayacağımız protokol dilerim ki diğer kurumlara ve belediyelere örnek olur” dedi.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün de şunları söyledi:

“İSTANBUL’UN RÖNTGENİNİ ÇIKARTACAĞIZ”

“İstanbul’un en önemli konusu olan depreme dayanıklı bir İstanbul’u inşa etme sürecinde dayanışmanın son derece önemli olduğunu biliyoruz. Kartal’ın ve 39 ilçemizin en öncelikli konusu kentsel dönüşüm, ancak ülkemizin ekonomik olarak zor şartlar yaşadığı bu zor günlerde kentsel dönüşümü gerçekleştirmek gerçekten çok zorlaşmış durumda. Bizler tüm ilçe belediyelerimiz, tüm iştiraklerimiz ve tüm vatandaşlarımızla birlikte bu yola baş koymuş durumdayız. Bugün yaptığımız protokol de bunun en önemli adımı. Bugün yapacağımız protokollerden birisi ‘Hızlı Tarama’ dediğimiz yöntemle aslında İstanbul’un röntgenini çıkarmak adına daha güçlü bir şekilde yol almak istiyoruz. Bu protokolün imzalanması için çabalayan, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”

Protokol imza töreni öncesinde konuşan Başkan Yüksel ise şunları dile getirdi:

“Ülkemizin birinci gündem maddesi dirençli kentler. Dolayısıyla Kartal’da kentsel dönüşüm sürecini tek elden yürütebilmek için hem büyükşehrimizin, hem KİPTAŞ’ın sürece daha etkin dahil olabilmesinin koşullarını bugün imza altına alacağız. Daha önce KİPTAŞ ile iş birliği halinde iki projemizi gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Bundan sonrası için de hazırlıklarımızı gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Kartal’ımızın özellikle E5 Üstü mahallelerinde kronikleşen 30-40 yıllık sorunların çözümlerini arkadaşlarımız büyük bir titizlikle masaya yatırmış durumda. Bürokrasi sürecini aşıp uygulamaya geçtiğimiz zaman belediye şirketimiz Karyapsan ve Büyükşehir Belediyemizin KİPTAŞ’ı uyum içerisinde Kartal’da dönüşümdeki hızı arttıracaklar. Önümüzdeki günlerde lokal yeni protokollerimiz de olacak. Bir sonraki imzamız inşallah ETAP1 ETAP2 sorununun çözümü için olacak. Kartal’ımız için güzel işler yapmaya devam edeceğiz. Bu protokolün Kartal’ımız için hayırlı olmasını diliyorum.”

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile imzalanan protokol ile kısa süre önce İBB Meclisi’nden geçen ve dar gelirli aileler ile emekliler için hazırlanan Kentsel Dönüşüm Mali Destek Paketi’nden faydalanmak isteyen Kartallılar için de ortak çalışmalar yürütülecek.