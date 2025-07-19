Ali Mahir Başarır’dan ‘süper talan’a tepki: 'Kenan Evren’den beter bir yapı; altın, kömür kaynaklarını şirketlere peşkeş çekti’

TBMM Genel Kurulu'nda zeytinliklerin madencilik faaliyetlerine açılmasını öngören ve kamuoyunda “Süper İzin” olarak anılan, "Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" 199 oya karşı 255 oyla kabul edildi. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, kanun teklifinin kabul edilmesinin ardından TBMM'de basın toplantısı düzenledi.

"Sekizinci yılındayım milletvekilliği görevimin. İlk kez sesimin bu kadar zarar gördüğünü hissediyorum. Çünkü bugün kabul edilen kanun teklifi, içimi acıttı" diyen Başarır, şöyle konuştu:

"Büyük bir direnç gösterdik, söylenebilecek her şeyi söyledik. Meclisin kapısında an itibarıyla açlık grevi yapan kadın çiftçilerimiz fenalaştı ve hastaneye kaldırıldı. Herkes vicdan yaptı bir grup hariç, AKP grubu. Bu Meclis, en son cumartesi günü bütçe görüşmelerinde toplandı bu kadar kalabalık bir şekilde. O görüşmelerde de 86 milyonun rızkını konuşuyorduk. Bir de sekiz ay sonra bu cumartesi, iki şirketin zeytin alanlarını, tarım alanlarını toplaması için toplandı. Yazıklar olsun. 86 milyon haklarını onlara helal etmeyecek. Kanun teklifleri görüşülürken, Meclis Başkanı ‘komisyon yerinde’ diye bir uyarıda bulunuyor. Bugün hem Meclis komisyonu hem de diğer komisyon yerindeydi. Diğer komisyon da yerinde olduğundan gönül rahatlığıyla zeytinlerin, tarım alanlarının talanına el kaldırdılar. Buradan halkımıza bir kez daha sesleniyoruz.

1978, Sayın Bülent Ecevit, Türk madenlerinin hepsini kamulaştırmıştı. Kenan Evren bu kararı kaldırdı, tekrar şirketlere verdi. Kenan Evren’den beter bir yapı, zihniyet bugün altın, kömür kaynaklarını, tüm madenleri yabancı şirketlere, Kanadalılara, yerli şirketlere peşkeş çekti. Bunun için de yoğun bir mücadele verdi.

AK Parti grubu, dün bize saldırdı. Dün kadın milletvekilleri saldırdı. Milletvekillerimizin canına kastetti. Oysa ne Soma’da, ne Kartalkaya’da, ne Çorlu tren kazasında bu olayın faillerine saldırmamışlardı. Dediğim gibi, yazıklar olsun. Biz direnmeye devam edeceğiz. Halkımız bizi takip etsin. Bu zalimler gidecek, bu yakındır."