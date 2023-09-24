Ali Mahir Başarır ile Armağan Çağlayan arasında 'nezaket' diyaloğu
Armağan Çağlayan, X üzerinden CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için söylediği, "hiçkimseye saygısızlık yaptırmam, bu partinin demokrasi geleneği var" şeklindeki bir paylaşıma, "yersen demokrasi geleneği!" yanıtını verdi. Başarır ise Çağlayan'a "nezaket ve saygıdan bahsediyorum" dedi.
CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, bugün CHP Malatya İl Başkanlığının, Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen olağan kongresinde konuştu.
Konuşmada, "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na televizyonda, kongrelerde, sokakta, il teşkilatlarında hiç kimseye saygısızlık yaptırmam. Bu partinin demokrasi geleneği var" diyen Başarır'ın sözlerinine Armağan Çağlayan, X üzerindeki bir paylaşım üzerinden yanıt verdi.
Çağlayan, Başarır'ı etiketleyerek, "Demokrasi geleneği olan partide bir tek istifa geleneği yok:))) Bravo güzel gelenek! Yersen demokrasi geleneği!" dedi.
Çağlayan'a cevap veren Başarır ise, "Armağan bey bir nezaket ve saygıdan bahsediyorum; her eleştiriye evet, ama genel başkan ve genel başkan adaylarımıza kimse hakaret etmemeli" diye yazdı.
"SEÇMEN HAK ETMİYOR MU?"
Başarır'ın cevabı üzerine Çağlayan, "Peki seçmene olan nezaket ne olacak Ali Mahir Bey? Genel Başkanın hak ettiği nezaketi, seçmem hak etmiyor mu?" yanıtını verdi. Çağlayan'ın sorusuna Başarır ise "Kesinlikle ediyor ve tüm eleştirileri saygıyla karşılıyorum inanın Armağan Çağlayan" dedi.
Çağlayan, cevap üzerine, "Peki çok teşekkürler Ali Mahir Bey. Sevgiler saygılar :)" yazdı
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