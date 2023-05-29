Armağan Çağlayan'dan 'seçim' sonrası paylaşımı: 'Çok fazla siyasi yasak kararı çıkacak'
Ünlü televizyoncu Armağan Çağlayan; 28 Mayıs'ta gerçekleşen ikinci tur oylamasının ardından "Hiçbir muhalefet liderinin dokunulmazlığı yok bu yasama döneminde. Ve hepsinin geçmişten süren davaları var. Muhtemelen çok fazla siyasi yasak kararı çıkacak" öngörüsünde bulundu.
Türkiye 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tur oylaması için sandık başına gitti. Resmi olmayan sonuçlara göre Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı seçildi.
Sosyal medyadaki 'seçim' gündemi devam ederkenken, ünlü televizyoncu Armağan Çağlayan da kişisel Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu.
"ÇOK FAZLA SİYASİ YASAK KARARI ÇIKACAK"
"Hiçbir muhalefet liderinin dokunulmazlığı yok bu yasama döneminde" diyen Çağlayan, "Muhtemelen çok fazla siyasi yasak kararı çıkacak. Ve bazı muhalefet liderleri siyasi yasak alacaklar" ifadelerini kullandı.
Çağlayan'ın paylaşımı şu şekilde:
"Hiçbir muhalefet liderinin dokunulmazlığı yok bu yasama döneminde. Ve hepsinin geçmişten süren davaları var. Muhtemelen çok fazla siyasi yasak kararı çıkacak. Ve bazı muhalefet liderleri siyasi yasak alacaklar.
YSP eş başkanları ve TİP başkanı hariç."
Hiçbir muhalefet liderinin dokunulmazlığı yok bu yasama döneminde. Ve hepsinin geçmişten süren davaları var. Muhtemelen çok fazla siyasi yasak kararı çıkacak. Ve bazı muhalefet liderleri siyasi yasak alacaklar.— Armagan Çağlayan (@Armagan_caglaya) May 29, 2023
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