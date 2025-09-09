Ali Mahir Başarır'ın gözleri doldu: 'Ben Kemal Bey'den de beklerdim'

Cumhuriyet Gazetesi Logo
9.09.2025 22:41:00
Haber Merkezi
CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, CHP'nin önceki dönem Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sessizliğini eleştirdi. Başarır, "CHP'nin kayyumlara teslim olmadığını olmayacağını söylemesini isterdim beklerdim. Bunu Murat Bey, Hikmet Bey yaptı. Altan Bey yaşasa o da yapardı. Burada nefesim düğümleniyor. Ben Kemal Bey'den de beklerdim" ifadelerini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Sözcü TV'ye konuk olduğu yayında Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu'nun sessizliğini eleştiren Başarır, "CHP'nin kayyumlara teslim olmadığını olmayacağını söylemesini isterdim beklerdim. Bunu Murat Bey, Hikmet Bey yaptı. Altan Bey yaşasa o da yapardı. Burada nefesim düğümleniyor. Ben Kemal Bey'den de beklerdim" dedi.

Başarır, konuşmasına şöyle devam etti:

"Biz onunla çalıştık. Cumhurbaşkanı seçilemediği zaman 8 saat uyuyamadım. Sinir krizleri geçirdim. Onun partisine evlatlarına sahip çıkmasını beklerdim ama bu süreçte bir kelime bile tweet atılmadı. Bugün bizim 102. kuruluş yıl dönümümüz Gazi Mustafa Kemal'den Özel'e kadar hep kıymet verdik kıymet gördük. Altan Bey'i gördüğüm yerde hep zorla elini öptüm. Bununla onur ve gurur duyuyorum ama bunu yapar mısın birileri için desen yapmam. Anlayan her şeyi anladı yapmam."

Başarır'ın konuşmasında gözünün dolması ise dikkat çekti.

