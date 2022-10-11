Ali Mahir Başarır'dan, AKP'ye katılan Mehmet Ali Çelebi hakkındaki paylaşımını silen Soylu'ya tepki

11 Ekim 2022 Salı, 23:36

CHP’den istifa ettikten sonra Memleket Partisi’ne katılan, daha sonra oradan da istifa ederek bağımsız milletvekili olan Mehmet Ali Çelebi, AKP’ye katıldığını duyurdu.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisini partiye davet ettiğini belirten Çelebi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Yoluma Cumhur ittifakı çatısı altında AK Parti'de devam edeceğim” dedi.

Çelebi, Cumhur İttifakı'nın "terörle mücadele politikalarından" da övgüyle söz etti.

Çelebi’nin Ağustos’ta AKP’ye geçeceği iddia edilmişti. Tartışmaların ardından Çelebi yaptığı açıklamada "Bağımsız vekil olarak ülkemin çıkarlarını savunmaya devam edeceğim” demişti.

SOYLU, MEHMET ALİ ÇELEBİ TWEETİNİ SİLDİ

Çelebi'nin AKP'ye katılması büyük tartışma konusu olurken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 2018'de Çelebi hakkında yaptığı paylaşım da gündem oldu.

Soylu, "Kahraman jandarmamıza Meclis kürsüsünden iftira atan, terörle mücadelemizi etkilemeye çalışan Mehmet Ali Çelebi ihanet içerisindedir. Bir dönem şanlı ordumuzda maalesef görev yapan bu fersude benzer görevleri yapıp milletimizi katleden şerefsiz fetöcüler gibi davranmaktadır" diye yazmıştı.

Soylu, Çelebi'nin AKP'ye katılmasıyla bu paylaşımını sildi.

Soylu'nun artık sildiği paylaşımı şe şekilde:

CHP'Lİ BAŞARIR: ARTIK, TAM DA SANA YAKIŞAN...

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, sosyal medya hesabı üzerinden, bir dönem AKP'ye ağır eleştirilerde bulunan ve ardından AKP saflarına katılan Çelebi ile ilgili paylaşımını silen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya tepki gösterdi.

Başarır, "Süleyman Soylu, 'ihanet içerisinde' dediği Mehmet Ali Çelebi hakkındaki tweetini sildi. Artık, tam da sana yakışan makbul 'yol arkadaşın' için bir 'hoşgeldin' tweeti atabilirsin" ifadelerine yer verdi.

Süleyman Soylu, “ihanet içerisinde” dediği Mehmet Ali Çelebi hakkındaki tweetini sildi.



Artık, tam da sana yakışan makbul “yol arkadaşın” için bir “hoşgeldin” tweeti atabilirsin. pic.twitter.com/DOvEBkqK5g — Ali Mahir Başarır (@alimahir) October 11, 2022

Ayrıca muhalefet kadanından pekçok siyesi isim de, Çelebi'ye ve Çelebi ile ilgili paylaşımını kaldıran Soylu'ya tepki göstererek geçmiş dönem açıklamalarını hatırlattı.

AKP'YE KATILACAĞINI YALANLAYIP "BAĞIMSIZ KALACAĞIM" DEMİŞTİ

Geçtiğimiz aylarda AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve Cumhur İttifakı'nı öven paylaşımlarıyla gündem olan eski CHP ve Memleket Partisi milletvekili Mehmet Ali Çelebi, AKP'ye katılacağı iddialarının gerçeği yansıtmadığını söylemişti.

Çelebi, Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Bağımsız vekil olarak ülkemin çıkarlarını savunmaya devam edeceğim. Söylediklerimin arkasındayım" ifadelerini kullanmıştı.

Çelebi, AKP'ye katılacağı iddiaları gündemdeyken, Berkin Elvan hakkında yaptığı paylaşımları da silmişti.

Eski CHP milletvekili ve gazeteci Barış Yarkadaş'ın "AKP'li yetkililerle görüşüyor" iddiası üzerineyse Çelebi, "Senin yalanlarını ispatlayıp rezil edeceğim HDP sever Barış Efendi... Özür dileyeceksin. Delilleri ve canlı şahitleriyle rezil olacaksın gazeteci bozuntusu..." sözlerini sarf etmişti.