Ali Yerlikaya '2025 yılı' verilerini paylaştı: '103 terör örgütü mensubu teslim oldu'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma Genel Komutanlığı 2025 Yılı Değerlendirme Toplantısı'nın açılışında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Yerlikaya, "Bugün, her yıl olduğu gibi; Jandarma Genel Komutanımız, Kolordu ve Tugay komutanlarımız, Daire Başkanlarımız ve İl Jandarma Komutanlarımız ile 1 yılın değerlendirmesini yapacağız" diyerek başladığı konuşmada özetle şunları söyledi:

"TERÖRLE MÜCADELE KAPSAMINDA, 14’Ü BÜYÜK, 77’Sİ ORTA ÇAPLI OLMAK ÜZERE TOPLAM 91 ARAZİ TARAMASI GERÇEKLEŞTİRDİK"

"Her geçen yıl alan hâkimiyetini güçlendiren Jandarma Teşkilatımız; teknolojiyi sahaya daha etkin kullanan, önleyici kolluk yaklaşımını arttıran, sadece Türkiye’nin değil, bulunduğu coğrafyanın da güvenlik standartlarını yukarı çekmektedir. Biliyoruz ki; sorumluluk alanınız içindeki her köyde, her mezrada, çiftçi Ahmet amcamızın, köydeki Emine teyzemizin yastığına başını huzurla koymasının teminatı, Jandarmamızdır. Bugün Jandarma Genel Komutanlığımız, 216 bin personeliyle 728 bin kilometrekarelik sorumluluk sahasında, 17 milyonu aşkın vatandaşımızın güvenliğini sağlıyor. 'Türkiye’nin Huzuru' şiarıyla göreve geldiğimiz günden beri hukukun üstünlüğünden taviz vermeden, terörden organize suçlara, uyuşturucudan siber suçlara kadar her alanda büyük bir mücadele veriyoruz. Ve inşallah, 'Terörsüz Türkiye' hedefiyle de artık terörün gölgesinin düştüğü bir ülke değil, birliğin, kardeşliğin, refahın yükseldiği büyük ve güçlü Türkiye’yi konuşacağız.

Bakanlık olarak bir yandan ‘Terörsüz Türkiye’ hedefinin inşasına omuz verirken, diğer yandan da sahada hâkimiyeti, güvenliği ve kamu düzenini tavizsiz biçimde sürdürüyoruz. Bu anlayışla, 'Terörsüz Türkiye' sürecinin akamete uğramaması için, kırsaldaki arama ve tarama faaliyetlerimize kesintisiz devam ediyoruz. 2025 yılında terörle mücadele kapsamında, 14’ü büyük, 77’si orta çaplı olmak üzere toplam 91 arazi taraması gerçekleştirdik. Bu arama tarama faaliyetleri kapsamında, 306 mağara ve sığınak imha edilmiş, 3 bin 442 kilogram patlayıcı madde, 403 silah ve bu silahlara ait 45 bin 465 mühimmat ele geçirilmiştir. Yine, İHA ve İKU’larımız bu dönemde toplam 43 bin 193 saat uçuş gerçekleştirmiştir. 10’u Diyarbakır Anneleri'nin çocukları olmak üzere, toplam 103 terör örgütü mensubu, ikna yoluyla yurt dışından gelerek teslim olmuştur."

"BU YIL, KASTEN YARALAMA YÜZDE 9,1, KASTEN ÖLDÜRME YÜZDE 6 AZALDI"

"Jandarma Teşkilatımız, disiplinli yapısıyla da güvenin adı olmuştur. Disiplinin altını çiziyorum. Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ifade ettikleri gibi 'Nerede karşılıklı sevgi ve saygı varsa, orada itimat ve itaat vardır. İtimat ve itaatin olduğu yerde disiplin vardır. Disiplinin olduğu yerde huzur, huzurun olduğu yerde başarı vardır'. Suç ve suçlularla mücadelede, tıpkı Emniyet Teşkilatımız ve Sahil Güvenlik Komutanlığımızda olduğu gibi Jandarma Teşkilatımızın da önceliği açıktır: Caydırıcı gücüyle suçu oluşmadan engellemek, olay sayısını azaltarak vatandaşlarımızın huzurunu korumak.

Jandarma bölgesindeki elde ettiğimiz rakamlar da bu önceliğimizi başardığımızı gösteriyor: Tüm katalog suçlarda olay sayısı azalırken, aydınlatma oranlarımız artıyor. Vereceğim rakamlar, ülkemizin huzur ve güveni için, yaz kış demeden canı pahasına görev yapan Jandarma Teşkilatımızın rakamlarıdır. Kişilere karşı işlenen 10 önemli suçta, 11 aylık verilere baktığımızda 2024’te 100 bin 773 olan olay sayısı, 2025’te yüzde 10,5 düştü ve 90 bin 205’e geriledi. Bu, 10 bin 568 daha az olayın meydana gelmesi demek. Aydınlatma oranımız ise yüzde 99,8 oldu. Kişilere Karşı İşlenen 10 önemli suçta da düşüş var. 2 örnek vereyim: Bu yıl, kasten yaralama yüzde 9,1, kasten öldürme yüzde 6 azaldı."

"AYDINLATMA ORANIMIZ DA YÜZDE 82,6’DAN YÜZDE 89,3’E YÜKSELDİ"

"Bir diğer önemli suç başlığı ise 'malvarlığına karşı işlenen suçlar'dan oluşuyor. Bu alandaki 9 önemli katalog suçunda, 11 bin 381 olan olay sayısı yüzde 20,8 azaldı ve 9 bin 10’a geriledi. Yani, suç unsuru taşıyan 2 bin 371 daha az olay meydana geldi. Aydınlatma oranımız da yüzde 82,6’dan yüzde 89,3’e yükseldi. 5 hırsızlık türü hepsinde de büyük düşüş var. Yine sadece 2 örnek vereyim: Geçen yıla oranla, Jandarma bölgemizde motosiklet hırsızlığı yüzde 47, evden hırsızlık yüzde 31,7 azaldı. Suç ve suçlu neredeyse Jandarma oradaydı ve gereğini yaptı. Yapmaya da devam ediyor."

"241’İ KOM, 62’Sİ NARKOTİK, 25’İ SİBER OLMAK ÜZERE 328 ORGANİZE SUÇ ÇETESİNİ ÇÖKERTTİK"

"İşte organize suçlarla mücadele. 2025’in 11 aylık döneminde 328 nokta atışı operasyonla 241’i KOM, 62’si narkotik, 25’i siber olmak üzere 328 organize suç çetesini çökerttik. Bin 934 şahıs tutuklandı. Bu tablo, 'Suçtan beslenen hiçbir yapı, Jandarmanın nefes aldığı coğrafyada barınamaz' sözünün fiilen ispatıdır. Daha önce de ifade ettim. Jandarmamızla, Emniyetimizle, Sahil Güvenliğimizle biz uyuşturucuya savaş açtık. Ve bu savaşı sadece ülkemiz için değil, tüm insanlık adına sürdürüyoruz.

Uyuşturucuyla mücadelede, 1 Ocak–27 Kasım 2025 döneminde zehir tacirlerine yönelik düzenlediğimiz operasyonlarda sadece Jandarma bölgesinde, 4 bin 120 şahıs tutuklandı. 73 ton uyuşturucu madde, 16 milyonu aşkın uyuşturucu hap ele geçirdik. Ayrıca bu mücadelede, NARVAS ihbar sisteminden Narkogöz ve uydu destekli ekimle mücadeleye, TB2 İHA’lardan Yeşilay’la yürütülen eğitim protokollerine kadar pek çok yeniliği devreye aldık.

Siber suçlarla mücadele kapsamında, Jandarma bölgemiz dahilinde, 1 Ocak-27 Kasım 2025 tarihleri arasında 43 bin 40 suç unsuru taşıyan hesap ve şahıs tespit edildi. Bunların 17 bin 121 terörle iltisaklıydı. Düzenlediğimiz operasyonlar sonrası bin 200 şahıs tutuklandı."

"HEDEFİMİZ; 2030 YILINA KADAR TRAFİK KAZALARINA BAĞLI CAN KAYIPLARINI YÜZDE 50 AZALTMAK"

"Otoyol Jandarması'nı sadece trafik güvenliğini sağlayan bir birim olarak değil; otoyol güzergâhlarında asayiş olaylarında önleyici ve engelleyici tedbirler alan bir güç olarak kurguladık. 15 Ekim 2024’ten itibaren 4 bin 703 kilometrelik otoyol ağının yüzde 75’ine karşılık gelen 3 bin 524 kilometresinde artık Otoyol Jandarmalarımız görev yapıyor. Kurduğumuz bu sistemi güçlendirmek için 27 Otoyol Jandarma Komutanlığı, 26 Karakol Komutanlığı, 3 Tesis Koruma Takımı ile toplam 56 ana birlik teşkil ettik. Böylece, bin 6 timde 3 bin 793 personelimizle, otoyolları güven koridoruna dönüştürmek adına, güçlü adımlar attık. Bunu yaparken de 731 aracı Otoyol Jandarmamızın hizmetine verdik.

Yüz tanıma özellikli 3 bin 220 yaka kamerası ve 100 adet yerli-milli, gece görüşlü radar cihazını devreye aldık. Hedefimiz inşallah 2030 yılına kadar trafik kazalarına bağlı can kayıplarını yüzde 50 azaltmak, 2050’de ise sıfır can kaybı hedefine ulaşmaktır. Bu amaçla denetlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. 2024’ün ilk 11 ayında Jandarma bölgemizde, denetlenen araç sayısı 40 milyon iken, 2025’te bu sayı 63 milyona yükseldi ve yüzde 58’lik bir artış sağlandı."

"JANDARMAMIZA 9 BİN 728 YENİ KARA ARACI, 35 YENİ HAVA ARACI KAZANDIRDIK"

"Evet, Jandarma Teşkilatımızın rakamlarla sabit, bu başarılarının arkasında, güçlü bir kurumsal kapasite artırımı var. Göreve geldiğim günden bu yana Jandarmamıza 9 bin 728 yeni kara aracı, 35 yeni hava aracı kazandırdık. Yaka kamerası sayımızı 4 bin 655’ten, 31 Ekim 2025 itibarıyla 50 bine çıkardık. 393 yeni hizmet binasının inşasına başladık, 259’unu tamamladık; geri kalanların yapımı da hızla devam ediyor. İçişleri Bakanlığı olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Jandarmamızın yanında olmaya, altyapımızı, teknolojik kapasitemizi, ekipman sayımızı güçlendirmeye, sizleri her alanda desteklemeye devam edeceğiz."