Ali Yerlikaya açıkladı... 21 ilde Sibergöz-26 Operasyonu: Çok sayıda gözaltı var!
Bakan Ali Yerlikaya, nitelikli dolandırıcılık ve çocuk müstehcenliği suçlarına yönelik 21 ilde düzenlenen 'Sibergöz-26' operasyonlarında 75 şüphelinin yakalandığını duyurdu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre; Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde İstanbul, Kayseri, Tekirdağ, Giresun, Bursa, Gaziantep, Adıyaman, Samsun, Muğla, Ankara, Mersin, Diyarbakır, Malatya, Şanlıurfa, İzmir, Hatay, Denizli, Antalya, Bolu, Kahramanmaraş ve Batman'da nitelikli dolandırıcılık ve çocuk müstehcenliği suçlarına yönelik operasyon yapıldı.
Jandarma tarafından gerçekleştirilen 'Sibergöz-26' operasyonlarında 75 şüpheli yakalandı.
Operasyonlarda çok sayıda ruhsatsız tabanca ve av tüfeği, 41 telefon, 6 bilgisayar, SIM kart, taşınabilir bellek ve banka/kredi kartına el konuldu. Şüphelilerin bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli hırsızlık, nitelikli dolandırıcılık ve çevrimiçi çocuk müstehcenliği suçlarına karıştığı belirlendi.
Operasyona katılan ekipleri tebrik eden Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki kara vatanda olduğu gibi siber vatanda da sanal devriyelerimiz suç ve suçlularla mücadele etmek için 7 gün 24 saat görevlerinin başında" dedi.
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