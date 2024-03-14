Ali Yerlikaya duyurdu... 20 ilde Sibergöz-25 operasyonu: Çok sayıda gözaltı!
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Yalova, İzmir, Sivas ve Samsun merkezli 20 ilde Nitelikli Dolandırıcılık, Çevrimiçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi suçlarına yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen 'SİBERGÖZ-25' operasyonlarında 50 şüpheli yakalandı" açıklamasında bulundu.
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