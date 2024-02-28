Ali Yerlikaya açıkladı: Kilolarca kaçak külçe altın ele geçirildi!
Son dakika haberi...İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Hakkari’de düzenlenen operasyonda 221 kilogram yabancı ülke menşeli kaçak külçe altın ele geçirildi. Piyasa değeri yaklaşık 450 milyon lira olan kaçak külçe altınlara el konuldu. 3 şüpheli yakalandı" açıklamasında bulundu.
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