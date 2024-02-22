Tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 20 gözaltı

Yayınlanma: 22.02.2024 - 17:06

Güncelleme: 22.02.2024 - 17:06

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce Kırklareli merkezli Tokat, İstanbul, İzmir, Antalya, Eskişehir, Çanakkale, Balıkesir, Tekirdağ, Kütahya, Manisa illeri olmak üzere 11 kentte operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonda 240 adet tarihi eser niteliği taşıyan objeler ve 2 adet define arama dedektörü ele geçirildi.

Operasyonla ilgili 20 şüpheli gözaltına alındı.