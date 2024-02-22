Tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 20 gözaltı
Kırklareli merkezli 11 ilde tarihi eser kaçakçılığına yönelik yapılan operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce Kırklareli merkezli Tokat, İstanbul, İzmir, Antalya, Eskişehir, Çanakkale, Balıkesir, Tekirdağ, Kütahya, Manisa illeri olmak üzere 11 kentte operasyon düzenlendi.
Düzenlenen operasyonda 240 adet tarihi eser niteliği taşıyan objeler ve 2 adet define arama dedektörü ele geçirildi.
Operasyonla ilgili 20 şüpheli gözaltına alındı.
En Çok Okunan Haberler
-
- İmamoğlu ile Kurum arasındaki fark...
- AKP'nin adayı oldu!
- AKP'den istifa etmişti, CHP'ye katıldı
- AYM'den 'Can Atalay' kararı
- Emekli ikramiyesi komisyondan geçti
- Ali Yeşildağ'ın Türkiye'ye iadesine onay
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
- AKP'li başkana 'dansöz 'kıyafeti fırlatıldı
- Süper Lig'e bir hafta erteleme
- Seçime giremeyen Saruhanlı 'adayından' açıklama