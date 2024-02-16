Ali Yerlikaya duyurdu... 9 ilde 'Kafes 41' operasyonu: Çok sayıda gözaltı!

Bakan Ali Yerlikaya, İstanbul ve İzmir merkezli 9 ilde düzenlenen “KAFES-41” Operasyonu sonucu organize örgüt üyesi 61 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.02.2024 - 08:28
Ali Yerlikaya duyurdu... 9 ilde 'Kafes 41' operasyonu: Çok sayıda gözaltı!
Abone Ol google-news

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İzmir’de elebaşılığını kırmızı bülten ile aranan Beratcan Gökdemir’in, İstanbul’da elebaşılığını ulusal aranma kaydı bulunan Ferhat Delen’in yaptığı organize suç örgütüne yönelik İstanbul ve İzmir merkezli 9 ilde düzenlenen “Kafes-41” Operasyonu’nda 61 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Yerlikaya, paylaşımında şu bilgileri aktardı:

Göz Atın
İzmir'de metro istasyonunda çıkan kavgada kan aktı: Ölü ve yaralı var!

İzmir'de metro istasyonunda çıkan kavgada kan aktı: Ölü ve yaralı var!
6 kişi gözaltında: 20 milyon lira değerinde kaçak yağ ele geçirildi

6 kişi gözaltında: 20 milyon lira değerinde kaçak yağ ele geçirildi

“Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İstanbul ve İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; suç işlemek amacıyla örgüt kurmak suretiyle ve suç örgütlerine silah temin eden şüphelilerin; 2 ayrı cinayet olayını gerçekleştirdikleri, 2 adet kasten öldürmeye teşebbüs olayını gerçekleştirdikleri, 11 adet kasten yaralama olayını gerçekleştirdikleri, diğer suç örgütleri ile çok sayıda silahlı çatışmaya girdikleri, anlaşmazlık yaşadığı şahıslara yönelik kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, tehdit ve silahlı saldırı eylemi gerçekleştirdikleri, çok sayıda ruhsatsız silah yakalattıkları, korkutma ve haraç alma amaçlı çok sayıda iş yerinin kurşunlanması olayını gerçekleştirdikleri ve yağma suçlarını işledikleri tespit edildi.” 

Yerlikaya paylaşımında operasyonlarda 37 ruhsatsız tabanca, 5 adet av tüfeği, çok sayıda mermi ve 3 adet çelik yelek ele geçirildiğini belirtti.


Ali Yerlikaya haberleri elebaşı haberleri Emniyet haberleri kafes haberleri Kırmızı bülten haberleri Operasyon haberleri suç örgütü haberleri

İlgili Haberler

Suç örgütüne yönelik 'Kafes 39' operasyonu: 15 gözaltı

Suç örgütüne yönelik 'Kafes 39' operasyonu: 15 gözaltı
Son Dakika: Bakan Ali Yerlikaya duyurdu... 7 ilde 'Kafes-39' operasyonları: 7 suç örgütü çökertildi!

Son Dakika: Bakan Ali Yerlikaya duyurdu... 7 ilde 'Kafes-39' operasyonları: 7 suç örgütü çökertildi!
Kafes-33 Operasyonu ile ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı

Kafes-33 Operasyonu ile ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Bahadır Erdem, İmamoğlu'na desteğini açıkladı, Erdoğan'a 'Sisi' göndermesi yaptı

Bahadır Erdem, İmamoğlu'na desteğini açıkladı, Erdoğan'a 'Sisi' göndermesi yaptı
Borsada Bor şeker için gong sesi duyuldu

Borsada Bor şeker için gong sesi duyuldu
Ersan Şen ile İsmail Saymaz canlı yayında birbirine girdi: Saygısızlığı sürdürürseniz benden ağır cevap alırsınız

Ersan Şen ile İsmail Saymaz canlı yayında birbirine girdi: Saygısızlığı sürdürürseniz benden ağır cevap alırsınız
Oppenheimer’ın başrolü Cillian Murphy en sevmediği filmi açıkladı!

Oppenheimer’ın başrolü Cillian Murphy en sevmediği filmi açıkladı!
Altınok'tan emekli yurttaşa 'provokatörlük' suçlaması: Başka iktidar olsa alamazdınız

Altınok'tan emekli yurttaşa 'provokatörlük' suçlaması: Başka iktidar olsa alamazdınız
Dünyanın ‘en uzun adamı’ ve ‘en kısa kadını’ bu kez Los Angeles’ta buluşuyor…

Dünyanın ‘en uzun adamı’ ve ‘en kısa kadını’ bu kez Los Angeles’ta buluşuyor…
Dolmuş ücretlerine zam geldi

Dolmuş ücretlerine zam geldi
Kuş cennetinde hasat ediliyor! 20 kadının elinde sanat esirine dönüşüyorlar…

Kuş cennetinde hasat ediliyor! 20 kadının elinde sanat esirine dönüşüyorlar…