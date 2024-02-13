Son Dakika: Bakan Ali Yerlikaya duyurdu... 7 ilde 'Kafes-39' operasyonları: 7 suç örgütü çökertildi!

Son dakika gelişmesi... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyada 7 ilde eş zamanlı düzenlenen Kafes-39 operasyonlarıyla 7 suç örgütünün çökertildiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.02.2024 - 09:03
Abone Ol google-news

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından 7 ilde düzenlenen 'Kafes-39' operasyonlarıyla ilgili bilgi verdi.

Bakan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

"7 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen ’KAFES-39’ operasyonlarında; İstanbul’da Budaklar Organize Suç örgütü ve Antalya’da Soner Tayyar, Kocaeli’de Uğur Özgen, Samsun’da Sadi Yıldırım, Bilecik’te Melik Korkut, Kars’ta Mürsel Özağdaş, Konya’da Bülent Şimşek’in ele başı oldukları toplam 7 organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 117 şüpheli yakalandı. Operasyonlar devam ediyor."


Ali Yerlikaya haberleri Son dakika haberleri

İlgili Haberler

Son Dakika... Bakan Ali Yerlikaya duyurdu... 74 ilde 'silah kaçakçılığı' operasyonu: Binlerce gözaltı var!

Son Dakika... Bakan Ali Yerlikaya duyurdu... 74 ilde 'silah kaçakçılığı' operasyonu: Binlerce gözaltı var!
Ali Yerlikaya duyurdu: Kalkan-12 operasyonlarında yüzlerce göçmen yakalandı!

Ali Yerlikaya duyurdu: Kalkan-12 operasyonlarında yüzlerce göçmen yakalandı!
Son dakika... Ali Yerlikaya açıkladı: İki ilde 2 suç örgütü çökertildi!

Son dakika... Ali Yerlikaya açıkladı: İki ilde 2 suç örgütü çökertildi!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

CHP'de adaylar tamamlanıyor: Gözler Ankara'ya çevrildi

CHP'de adaylar tamamlanıyor: Gözler Ankara'ya çevrildi
Sevgililer Günü özel… 14 Şubat Çarşamba günlük burç yorumları

Sevgililer Günü özel… 14 Şubat Çarşamba günlük burç yorumları
Destici'den yurttaşa 'Yeniden Refah' tepkisi: Git propagandanı orada yap!

Destici'den yurttaşa 'Yeniden Refah' tepkisi: Git propagandanı orada yap!
Evlilik kredisi şartları, kimler alabilir?

Evlilik kredisi şartları, kimler alabilir?
MetroPOLL'den 'genel seçim' anketi: Bu pazar seçim olsa...

MetroPOLL'den 'genel seçim' anketi: Bu pazar seçim olsa...
Avrupa Halter Şampiyonası’nda gurur tablosu… 3 altın 2 gümüş madalya

Avrupa Halter Şampiyonası’nda gurur tablosu… 3 altın 2 gümüş madalya
Havada panik: Ağzından burnundan kan gelerek öldü

Havada panik: Ağzından burnundan kan gelerek öldü
Fenerbahçe’de flaş gelişme: Dzeko’nun yerine oyuna girmişti lisans çıkarılmadı!

Fenerbahçe’de flaş gelişme: Dzeko’nun yerine oyuna girmişti lisans çıkarılmadı!