Son Dakika: Bakan Ali Yerlikaya duyurdu... 7 ilde 'Kafes-39' operasyonları: 7 suç örgütü çökertildi!
Son dakika gelişmesi... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyada 7 ilde eş zamanlı düzenlenen Kafes-39 operasyonlarıyla 7 suç örgütünün çökertildiğini duyurdu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından 7 ilde düzenlenen 'Kafes-39' operasyonlarıyla ilgili bilgi verdi.
Bakan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:
"7 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen ’KAFES-39’ operasyonlarında; İstanbul’da Budaklar Organize Suç örgütü ve Antalya’da Soner Tayyar, Kocaeli’de Uğur Özgen, Samsun’da Sadi Yıldırım, Bilecik’te Melik Korkut, Kars’ta Mürsel Özağdaş, Konya’da Bülent Şimşek’in ele başı oldukları toplam 7 organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 117 şüpheli yakalandı. Operasyonlar devam ediyor."
7?? ilde eş zamanlı olarak düzenlenen “KAFES-39” operasyonlarında;— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) February 13, 2024
??İstanbul’da BUDAKLAR Organize Suç örgütü ve
??Antalya’da Soner TAYYAR,
??Kocaeli’de Uğur ÖZGEN,
??Samsun’da Sadi YILDIRIM,
??Bilecik’te Melik KORKUT,
??Kars’ta Mürsel ÖZAĞDAŞ,
??Konya’da Bülent ŞİMŞEK'in ele… pic.twitter.com/dBbzKEwGre
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