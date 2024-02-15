Suç örgütüne yönelik 'Kafes 39' operasyonu: 15 gözaltı

Manavgat merkezli olmak üzere Antalya, Adana ve Konya’da gerçekleştirilen 'Kafes 39' operasyonunda 16 şüpheliden 15’i yakalanarak gözaltına alındı.

İHA
Yayınlanma: 15.02.2024 - 17:00
Suç örgütüne yönelik 'Kafes 39' operasyonu: 15 gözaltı
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Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma, nitelikli yağma, silah ticareti, fuhşa yer ve imkan sağlama, insan ticareti, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kasten yaralama” suçlarına yönelik Manavgat merkezli olmak üzere Antalya, Adana ve Konya illerinde 'Kafes 39' operasyonu gerçekleştirildi.

Operasyonda 16 hedef şüpheliden 15’i yakalanarak gözaltına alınırken soruşturma kapsamında 10 ruhsatsız tabanca, 2 tüfek, değişik çaplarda 140 adet fişek, bir miktar uyuşturucu madde, 3 adet senet ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.


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