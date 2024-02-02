Ali Yerlikaya duyurdu... Elebaşı Gökhan Kuş olan organize suç örgütü çökertildi!

Yayınlanma: 02.02.2024 - 08:21

Güncelleme: 02.02.2024 - 08:30

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla "Kafes-34" operasyonlarına ilişkin açıklamada bulundu.

Yerlikaya, paylaşımında şu bilgileri aktardı:

“Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar kapsamında; elebaşılığını Gökhan Kuş’un yaptığı organize suç örgütünün, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak suretiyle yağma, tahsilatçılık ve tefecilik yaparak haksız menfaat elde ettikleri, korkutma ve haraç alma amaçlı olarak ikamet kurşunlama olayını gerçekleştirdikleri, eğlence mekânlarına çöktükleri, silahlı tehdit, silahla yaralama ve kasten öldürmeye teşebbüs eylemlerini gerçekleştirdikleri tespit edildi.”

Paylaşımında, operasyonlar sonucu 6 adet ruhsatsız tabanca ve muhtelif miktarda uyuşturucu maddeye el konulduğunu belirten Yerlikaya, operasyonları düzenleyen emniyet güçlerini tebrik etti.