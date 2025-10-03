Cumhuriyet Gazetesi Logo
Ali Yerlikaya duyurdu: Polis atamalarında 'görev puanı sistemi'ne geçiliyor!

3.10.2025 15:58:00
Bakan Ali Yerlikaya, "İlk kez Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle atamalarda daha hakkaniyetli ve kurumsal gereksinimlere uygun Görev Puanı Sistemi'ne geçilmiştir" açıklamasında bulundu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, polislerin atamalarında yeni bir sisteme geçileceğini duyurdu.

Polislerin atamalarına önem verdiklerini belirten Yerlikaya, "Suç ve suçlularla mücadeleyi yılın 365 günü 24 saat sürdüren kahraman polislerimizin çalışma koşullarıyla ilgili konular, ayaküstü konuşularak geçiştirilemeyecek kadar önemlidir. İlk kez Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle atamalarda daha hakkaniyetli ve kurumsal gereksinimlere uygun Görev Puanı Sistemi'ne geçilmiştir" ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya, polislerin beklentilerini karşılamak adına titizlikle çalıştıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Emniyet teşkilatında birimlerin ve personel ihtiyaçlarının belirlenmesi amacıyla standart kadro çalışması 2025 yılı sonunda tamamlanacak ve 2'nci şark konusu ile ilgili değerlendirme kamuoyuna duyurulacaktır. 2025 yılının Aile Yılı olması nedeniyle önceki yıllarda yılda iki kez yapılan mazeret atamaları, bu yıl her ay yapılmaya başlanmıştır ve böyle devam edecektir. Polislerimizin beklentilerini çok iyi biliyorum. Her bir konuyla ilgili titizlikle çalışıyoruz. İnşallah zamanı geldiğinde hep birlikte neler olduğunu göreceğiz."

