Yüksek Askeri Şura yarın toplanacak: Atama, terfi ve emeklilik kararları alınacak

Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesinin şekilleneceği 2025 yılı Yüksek Askeri Şura, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı'nda toplanacak. Şura üyeleri; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'ndan oluşuyor.

KARARLAR AÇIKLANACAK

Genelkurmay Başkanı, kuvvet komutanları ve ilgili bakanların katılımıyla yapılan toplantı sonunda alınan YAŞ kararları, Cumhuraşkanı Erdoğan'ın imzalamasının ardından kamuoyuyla paylaşılıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki atama, terfi ve emeklilik kararları, toplantı sonrasında resmi olarak duyuruluyor.