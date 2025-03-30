Ali Yerlikaya 'Fransa polisi' örneğini verdi, kıyas yaptı: 'Anlatılacak gibi değil...'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İmamoğlu protestolarına ilişkin yaptığı açıklamada, Avrupa'nın bazı bölgelerindeki polis müdahaleleri ile Türkiye'deki müdahaleleri kıyasladı. Yerlikaya, "Fransa'daki yasa dışı gösteri yapanlara karşı polisin davranışlarına bakın. Anlatılacak gibi değil" ifadelerini kullandı.

Ali Yerlikaya 'Fransa polisi' örneğini verdi, kıyas yaptı: 'Anlatılacak gibi değil...'
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 30.03.2025 - 19:17

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından yurt genelindeki protestolarda polis müdahaleleri tepki çekmişti.

Polis ekiplerinin Türk bayrakları taşıyan gençlere uyguladığı şiddet kameralara yansımıştı. Bunun üzerine İçişleri Bakanı Yerlikaya, Avrupa'daki müdahalelerin daha sert olduğunu savunarak, "Bizim kahraman polisimiz, duruşu, sabrı, sağduyusu, emir, komuta, disiplin hakimiyeti ve buna riayeti şükürler olsun ki takdire şayan" ifadelerini kullandı.

Emniyet teşkilatının bayramlarını tebrik eden Yerlikaya, "Dilimizin, davranışımızın, yorumlarımızın hem kanunlara hem de etik değerlerimize uygun olması lazım" diye konuştu.

"AVRUPA'NIN BAZI BAŞKENTLERİNDE..."

Yerlikaya konuşmasına şöyle devam etti:

"Bu yasa dışı gösterileri yapanların da güvenliğinden sorumlu olan bir bakan olarak söylüyorum; gelinen noktada ne oldu? 158 kahraman polis memurumuz görevini yaparken yaralandı. Şunu açık yüreklilikle söylemek istiyorum; aynı bugünlerde Avrupa'nın bazı başkentlerinde, özellikle Fransa'da çıkarılacak veya çıkan bir yasanın protestosu için yasa dışı gösteri yapanlara karşı polisin davranışlarına bakın. Anlatılacak gibi değil. Ama bizim kahraman polisimiz, duruşu, sabrı, sağduyusu, emir, komuta, disiplin hakimiyeti ve buna riayeti şükürler olsun ki takdire şayan.

Her biri, iftihar ettiğimiz bir duruş sergiliyor. Huzurlarınızda bu toplumsal olaylarda, bu yasa dışı protestolarda, bu şiddet, vandalizme varan, sağa sola zarar veren, polise şiddet uygulayanlara karşı sabrı, disiplini ve sağduyuyu elden bırakmayan bütün polis teşkilatımın, emniyet teşkilatımın hem bayramlarını tebrik ediyorum hem de kendilerini kutluyorum."


Etiketler: #Bakan #İçişleri Bakanı #polis

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