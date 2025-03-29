Bakan Yerlikaya'dan bayram tatilinde trafiğe çıkacaklara 'Ferdi Tayfur'lu uyarı: 'Bazen hatıralar yetmez...'

Yayınlanma: 29.03.2025 - 09:15

Güncelleme: 29.03.2025 - 09:16

İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın, sosyal medya hesabından paylaştığı kısa filmde, bayram sabahı evinde radyo dinleyen bir kişi radyoda çıkan Ferdi Tayfur'un seslendirdiği 'Hatıran Yeter' şarkısında sesi yükselterek duygulanıyor.

Bu sırada ekrana giren eşi, 'Hadi gidelim bey, bugün bayram beklerler' diyor. Karı koca, trafik kazasında yitirdikleri çocukları ve torunlarının mezarını ziyaret ediyor.

'LÜTFEN, TRAFİK KURALLARINA HARFİYEN UYALIM'

Bakan Yerlikaya, yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Bazen hatıralar yetmez. Son 5 yılda sadece Ramazan Bayramı tatillerinde 483 canımızı yitirdik. 26 bin 331 vatandaşımız yaralandı. Bayram tatili için yola çıkacak kıymetli sürücü kardeşlerim, yollar bizleri sevdiklerimize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil. Bazen trafikte göstereceğimiz bir saniyelik sabır, bir ömür mutluluk getirir. Ve bayram sabahları sevdiklerimizin boynu bükük kalmaz.

Ölümlü trafik kazalarında aşırı hızdan sonra en önemli etkenlerin başında, şerit izleme, değiştirme, geçiş önceliği, arkadan çarpma, dönüş kuralları ve kırmızı ışık ihlali geliyor. Lütfen, trafik kurallarına harfiyen uyalım. Asla aşırı hız yapmayalım. Emniyet kemerimizi mutlaka takalım. Yorgun ve uykusuzken; direksiyon başına geçmeyelim. Trafikte gözümüz cep telefonunda değil, yolda olsun."