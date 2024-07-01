Ali Yerlikaya'dan Kayseri’de yaşanan olaylara ilişkin açıklama: 'Sosyal medyada 63 hesap ile ilgili soruşturma başlatıldı'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kayseri’de dün akşam yaşanan olaylara ilişkin 'Paylaşım yapılan hesapların yüzde 37’sinin bot, paylaşımların yüzde 68’nini ise provokatif amaçlı ve negatif olduğu tespit edildi. 63 hesap ile ilgili soruşturma başlatıldı. Bunların 10’u savcılığa sevk edildi; diğerlerinin işlemleri devam ediyor' açıklamasını yaptı.

ANKA
Yayınlanma: 01.07.2024 - 21:53
Ali Yerlikaya'dan Kayseri’de yaşanan olaylara ilişkin açıklama: 'Sosyal medyada 63 hesap ile ilgili soruşturma başlatıldı'
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kayseri’de dün akşam yaşanan çocuk istismarının ardından kentte çıkan olaylara ilişkin X hesabından açıklama yaptı.

Yerlikaya’nın açıklaması şöyle:

“30 Haziran 2024 akşamı Kayseri’de meydana gelen olaylar sonrası sosyal medya platformu X üzerinden yaklaşık 79 bin hesaptan, 343 bin paylaşım yapıldı. Paylaşım yapılan hesapların yüzde 37’sinin bot, paylaşımların yüzde 68’nini ise provokatif amaçlı ve negatif olduğu tespit edildi. 63 hesap ile ilgili soruşturma başlatıldı. Bunların 10’u savcılığa sevk edildi; diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Ülkemizin huzur ve güvenliğini tehdit eden, provokatif paylaşım yapanlara, nefret söylemlerinde bulunanlara göz açtırmayacağız.


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