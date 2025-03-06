Aliağa gemi söküm alanı MHP’li belediyeye devredildi

Yayınlanma: 06.03.2025 - 04:00

Güncelleme: 06.03.2025 - 04:00

İzmir’in Aliağa ilçesinde başta asbest olmak üzere birçok zehirli madde içeren gemilerin sökümü ile gündeme gelen Aliağa Gemi Söküm Tesisi’nin alanı MHP’li Aliağa Belediyesi’ne devredildi. TOKİ'nin Emlak Konut’a verdiği gemi söküm tesisi bölgesini alan Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar’ın da tesiste faaliyet gösteren 22 gemi söküm şirketinin temsilcileriyle bir araya geleceği bildirildi. MHP’li Acar’ın alanı gemi söküm şirketlerine satacağı iddia edildi.

ALİAĞA MECLİSİNDE İSTİFA

Öte yandan satış için oy çokluğu gereken Aliağa Belediye Meclisinde iki CHP’li üye partisinden istifa etti. CHP'li Meclis Üyesi Yunus Akın ve Aliağa ve İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi CHP'li Erdoğan Çoban’ın istifasıyla beraber CHP'nin meclis üye sayısı 16'ya düşerken Cumhur ittifakı ise MHP'li Belediye Başkanı Serkan Acar ile birlikte mecliste 14 sandalyeye sahip oldu. CHP'den istifa eden 2 bağımsız meclis üyesinin de Cumhur ittifakı ile birlikte hareket etmesi halinde her iki tarafında sandalye sayısı 16'ya çıkmış olacak.

"YÜKÜMLÜLÜKLER DEVAM EDER"

Son dönemde kapasite artırımı için ÇED başvurusu yapılan alanın devriyle ilgili İzmir Gemi Söküm Koordinasyonu adına TMMOB İzmir İKK Genel Sekreteri Aykut Akdemir, "Bu sürecin takipçisi olduğumuzu; mülk sahibi değişse de gemi söküm faaliyetini yürüten işletmelerin ve denetleyici kurumların yükümlülüklerinin devam ettiğini belirtmek isteriz" demişti.