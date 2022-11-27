Aliağa Kültür Merkezi, cemevine dönüştürüldü

27 Kasım 2022 Pazar, 20:56

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 2014’te açtığı Aliağa Kültür Merkezi, cemevi olarak faaliyete geçti. İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nde alınan karar ve ardından Alevi Kültür Dernekleri (AKD) Aliağa Şubesi’yle imzalanan protokolle merkez, bugün cemevi olarak açıldı.

Açılış törenine, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Aslan, Alevi Kültür Dernekleri Genel Başkanı İsmet Kurt, Alevi Kültür Dernekleri Aliağa Şube Başkanı Celal Süslü, meclis üyeleri, siyasi partilerin temsilcileri ve Aliağa halkı katıldı.



ÖZUSLU: CEMEVLERİNİN İBADETHANE SAYILMASI, ALDIĞIMIZ İLK KARARLARDANDIR

Açılışta konuşan İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, “İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak yanınızdayız ve yanınızda olmaya devam edeceğiz. Bizim aldığımız ilk kararlardan birisi, cemevlerinin ibadethane sayılmasıydı. Bugün burada bir hakkı da teslim etmiş oluyoruz. Aslında mesele çok açık bir şekilde ortada. Bu ülkede birlikte yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarıyız. Bakın, burada güzel bir tablo var. Her parti burada. Bu, o kadar kıymetli ki. Türkiye bu zaten. Bu, Aliağa’dan Ankara’ya verilmesi gereken en güzel mesajdır” dedi.



Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Aslan, cemevi açılışında buluşmaktan mutlu olduklarını belirterek, “Emeği geçen tüm dostlara teşekkür ediyorum. Bu, laik demokratik bir ülkede birlikte yaşamanın en güzel örneklerinden biri. İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bundan dolayı da teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Alevi Kültür Dernekleri Genel Başkanı İsmet Kurt da “Mabedi kıymetli eden, içine giren candır. Bu mabet için taş üstüne taş koyan kimse, emeği zayi olmasın, teşekkür ediyorum” dedi.

Alevi Kültür Dernekleri Aliağa Şubesi Başkanı Celal Süslü ise kültür merkezinin yapımı ve devri için İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ederek “Cemevimiz hepimize hayırlı olsun” diye konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi, cemevlerinin imar planına ibadethane olarak işlenmesine 13 Ocak 2020 tarihli oturumunda oyçokluğuyla karar vermişti.