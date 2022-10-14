Aliağa’da endüstriyel atık tesisi isyanı!

14 Ekim 2022 Cuma, 16:06

İzmir Aliağa’da tartışmalar yol açan Batı Ege ve Güney Marmara Endüstriyel Atık Bertaraf Tesisi projesine karşı yöre halkı ve Aliağa Çevre Platformu (ALÇEP) ilçede eylem düzenledi. İzmir’in yanı sıra, Manisa, Aydın, Denizli, Çanakkale, Balıkesir, Bursa illeri olmak üzere toplam 7 ilden gelen cüruf atıklarını toplayacak tesise karşı itirazlarını dile getirmek amacıyla Aşağı Şehitkemal Mahallesi’nde buluşan Aliağalılar, tesise karşı direneceklerini ve mücadeleyi sürdüreceklerini duyurdu.

Pankartlarıyla eyleme katılan yurttaşlar adına konuşan Aşağı Şehitkemal Mahalle Muhtarı Ayşe Algül, kararın iptali için yargıya başvurduklarını belirterek, “Madem sıra bizim köylerimize kadar gelmiştir; bizler için de bu karara direnmekten, mücadele etmekten başka bir yol kalmamıştır. Daha Aliağa’mızın hangi bölgesine kıymayı planlıyorsunuz? 7 ilin endüstriyel atığını da ilçemize getirecek olan bizim için daha çok kanser daha çok ölüm anlamına gelen bu projeyi de birlikte durduracağız” dedi.

Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından proje için verilen ÇED izinlerinin iptali için dava açtıklarını hatırlatan ALÇEP Sözcüsü Zeki Küçükakyüz ise şunları dile getirdi: “Gemi söküm tesisleriyle, hurda tesisleriyle, asbestli gemilerle, hava kirliliği sınırlarını çoktan aşan Aliağa’ya bir kez daha firmaların kazancı uğruna kıyılıyor. Yani bilerek ve isteyerek hayatımız yok ediliyor. Elbette kıyılan, kast edilen bizlerin hayatıdır, çocuklarımızın geleceğidir, yeşil alanlardır, su kaynaklarımız, göletlerimiz, bal ormanlarımızdır. Alaiağa’da yeni kirletici tesislerin kurulmasını kabul etmiyoruz. Her yurttaş gibi temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşamak istiyoruz. İnanıyoruz ki biz istemezsek yapamazlar. Biz karşı çıkarsak, biz itiraz edersek Aliağa’yı çölleştirmeye cüret edemezler. Nasıl ki Zehir gemisi Nae Sou Poulo’yu birlikte durdurduk, bu tesisleri de durduracağız.”