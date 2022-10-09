Çevre Bakanlığı'nın 'ÇED olumlu' kararıyla yedi kentin 'cüruf'u İzmir'e getirilecek

09 Ekim 2022 Pazar, 02:00

Çevre sorunlarıyla gündemden düşmeyen İzmir’in Aliağa ilçesine yapılmak istenen Batı Ege ve Güney Marmara Endüstriyel Atık (Cüruf) Bertaraf Tesisi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, “ÇED olumlu” kararı verdi. Karara tepki gösteren yöre halkı, sivil toplum örgütleri ve muhtarlar, Aliağa’nın daha fazla kirletilmemesi için tesisin yapılmasından vazgeçilmesini istedi.

‘YARGIYA TAŞIYACAĞIZ’

Kararı yargıya taşımayacaklarını belirten Aliağa Çevre Platformu (ALÇEP) Sözcüsü Zeki Küçükakyüz, “Beş köyün tam ortasına bulunan sulama göletinin, su kaynaklarının bal ormanlarının ortasına cüruf tesisi açmak istiyorlar. Tepkimiz bir yıldır sürüyor. Geçtiğimiz yıl halktan gelen tepkiler nedeniyle ÇED toplantıları yapılamamıştı. Bakanlıktan olumlu yanıt geldi. Mahkeme sürecini başlatacağız, vekaletleri hazırladık. 12 muhtar, 40’a yakın yöre halkı avukatlara vekalet verdi. Yöre halkı ve çevreciler olarak yapılması planlanan projeye karşıyız” diye konuştu.

Tesisin açılmaması için gerekli mücadeleyi yürüteceklerini aktaran Küçükakyüz, “Burası köylülerin suyu için önemli, hayvanlar için önemli bir yer. Yeraltı su kaynakları buradan geçiyor. Cüruf ile bu kaynaklar zehirlenecek. Aliağa sadece atık ve gemi sökümü ile değil dört bir yandan saldırı altında. Burada insan yaşadığını bilmelerini istiyoruz! İnsan sağlığını düşünmeliler. Eylemlerimiz mücadelemiz devam edecek” ifadelerini kullandı.

(Bakanlığın “ÇED olumlu” kararına tepki gösteren yöre halkı, çevreciler ve muhtarlar, kararı mahkemeye taşımaya hazırlanıyor.)



‘ANAYASAYA AYKIRI’

Avukatı Arif Ali Cangı, kararı “Türkiye’nin çöp endüstrisine mahkûm edilmesinin sonucunu yaşıyoruz” şeklinde yorumladı.

“Bu tesisle birlikte Aliağa ve bölgenin sağlığı iyice bozulacak” diyen Cangı, “ÇED sürecinde halkın itirazı ve tepkisi dikkate alınmadı. Çevre hakkının korunmasının en önemli unsuru olan ‘halkın katılımı’ gerçekleşmeden ÇED olumlu kararı verilmiştir. Bu da anayasanın 17. ve 56. maddelerine, ÇED mevzuatına ve Türkiye’nin taraf olduğu üst hukuk normu olan uluslararası çevre koruma sözleşmelerine açıkça aykırıdır” dedi.