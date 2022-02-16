Aliağa'da gemi söküm emekçileri 1 haftadır direniyor

16 Şubat 2022 Çarşamba, 14:53

Türkiye’nin dört bir yanında devam eden ve aralarında kuryeler, fast food sektörü çalışanları, tekstil ve metal emekçilerinin başını çektiği işçi direnişine Aliağa’daki gemi söküm emekçileri de katıldı.

20’ye yakın firmada çalışan 2 bini aşkın ağır sanayi çalışanı, düşük maaşlar ve çalışma koşullarına tepki amacıyla başlattıkları eylemlerde emeklerinin karşılığını istedi. Milyonlarca doların döndüğü sektörde artan hayat pahalılığı karşısında geçinemediklerini ifade eden işçiler, fabrika ve şantiye önlerinde attıkları “İşçilerin birliği sermayeyi yenecek”, “Birleşe birleşe kazanacağız”, “Bu daha başlangıç mücadeleye devam” sloganları ve çektikleri halaylar eşliğinde tepkilerini dile getirmeye devam etti. Her sabah üretim tesisleri önünde bir araya gelen ve yaktıkları ateşle ısınmaya çalışan emekçiler, tüm tesislerde işçilerin talepleri yerine getirilene kadar direnişin süreceğini duyurdu.

Taleplerine ilişkin açıklamada bulunan Aliağa Gemi Söküm İşçileri Dayanışma Ağı üyeleri, “Gemi söküm işçileri, memleketimizdeki herkes gibi fahiş zamlar ve hayat pahalılığı karşısında yaşamımızı idame ettirebilmek için oldukça zorlanıyoruz. Gemide çalışan kesimcinin 500 TL, saha işçisinin 450 TL, ara işçisinin 350 TL ve operatörün 450 TL yevmiye almasını istiyoruz. Gemi söküm işçiliği ağır ve tehlikeli sanayi iş kolu kapsamına alınsın. Maaşlarımız bankalar üzerinden ödensin. Hava muhalefeti nedeniyle yevmiyelerimiz kesilmesin. 6 ayda bir zam uygulansın. Grev nedeniyle hiçbir işçi arkadaşımız işten atılmasın. İşçi temsilciliği protokol altına alınsın. İşçiler için kişisel koruyucu ekipmanlar temin edilsin. Cumartesi günleri yarım gün mesai yapılsın. Eldeki iş bitiminde işçiler işten çıkarılmasın. Yıllık izin hakkı olan işçi istediği zaman iznini kullanabilsin. İşe girişlerde rapor alınırken, rapor çıkarma ücretleri işveren tarafından karşılansın” dedi.

Diğer yandan, tüm şantiyelerde üretim durduğu eylemlerde birinci haftaya girilirken, önceki gün işverenlerin grevden dolayı zarara uğradıkları gerekçesiyle işçilere dava açtığı öğrenildi. Işıksan, Kalkavan, Leyal, AGS, Bereket Gemi Söküm, ACS-Kursan gemi söküm tesislerinde yaptıkları eylemlerle seslerini duyurmaya çalışan emekçiler, kendi aralarında topladıkları paralar ile yargı giderlerini karşılamak amacıyla yeni kampanya başlattı.