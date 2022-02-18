Aliağa'da gemi söküm işçileri direniyor

18 Şubat 2022 Cuma, 12:44

Türkiye’nin dört bir yanında devam eden ve aralarında tekstil ve metal emekçilerinin başını çektiği işçi direnişine Aliağa’daki gemi söküm emekçileri de katıldı.

2 bini aşkın ağır sanayi çalışanı, düşük maaşlar ve çalışma koşullarına isyan etti.

Haksızlar mı?

Elbette hayır!

Milyonlarca doların döndüğü sektörde ülkede gitgide artan ekonomik buhran ve bunun sonucu ortaya çıkan hayat pahalılığı karşısında geçinemeyen işçiler isyan etmekte, tepkilerini dile getirmekte geç bile kaldılar.

Düşük maaş ve tehlikeli çalışma koşullarına daha ne kadar sessiz kalacaklardı?

İşin trajikomik yanı işverenlerin grev nedeniyle gördükleri zarar nedeniyle karşı dava açacak olmaları.

İşverenlere şunu hatırlatmak isterim.

Tarih:15 Temmuz 1963…

Türkiye’de grev ve toplu iş sözleşmesi hakkı yasal olarak tanındı.

Sizler işçilerinizi köle gibi çalıştırır ve asgari haklarından dahi mahrum bırakırsanız bu kaçınılmaz sonu hazırlamış olursunuz.

Hiç kusura bakamayın!

Her nedense Osmanlı’dan bu yana Türkiye topraklarında grev hakkının kullanılması, ilk kez yasal hale geldiği 15 Temmuz 1963 yılına kadar hep tartışmalı olmuştur.

Ne acı ki 2022 yılı Türkiyesi’nde de durum farklı değil.

Bu zamana kadar her türlü yasaklamaya rağmen işçiler, kendilerine güvenerek ve inanarak, birçok hakkı gerek iktidarlardan gerek ise işverenden dilenerek değil kendi öz güçlerine dayanarak almayı bir şekilde başarmışlardır.

İşçi sınıfının kararlılığı ve örgütlü mücadelesi her türlü yasal engellemelere rağmen “Hak verilmez, alınır” mottosunu beyinlere kazıyarak her zaman muzaffer olmuştur.

İnanıyorum ki Aliağa’da direnişini sürdüren, insanca yaşam hakkına sahip olmak isteyen işçi kardeşlerimiz de bu mücadeleden galip ayrılacaklardır.

Dört kişilik bir ailenin açlık sınırının 4 bin 13 TL ve yoksulluk sınırının 13 bin 73 TL olduğu, bekar bir çalışanın aylık yaşam maliyetinin 4 bin 927 TL’ye dayandığı bu topraklarda her birimiz her geçen gün biraz daha yoksullaşırken işçi kardeşlerimizin taleplerine duyarsız kalmamalıyız diye düşünmekteyim.

Grevde attığınız sloganda olduğu gibi “Birleşe birleşe kazanacaksınız”

Bundan hiç şüphemiz yok!

Size inanıyor ve haklı mücadelenizde yanınızda olacağımıza söz veriyoruz.