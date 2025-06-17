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Alibeyköy Barajı'nda kaybolan kadının cesedi bulundu: Dikkat çeken mektup!

Alibeyköy Barajı'nda kaybolan kadının cesedi bulundu: Dikkat çeken mektup!

17.06.2025 12:19:00
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DHA
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Alibeyköy Barajı'nda kaybolan kadının cesedi bulundu: Dikkat çeken mektup!

Sultangazi'de Alibeyköy Barajı'nda kaybolan 24 yaşındaki kadının cansız bedeni, İBB su altı arama kurtarma ekipleri tarafından bulundu. Olay yerinde kişiye ait olduğu düşünülen bir mektup bulundu.

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde bulunan Alibeyköy Barajı'nda dün saat 15.30 sıralarında acı bir olay meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; köpeği ile gezintiye çıkan bir kişi, baraj gölünde bir kadının çırpındıktan sonra suda kaybolduğunu gördü. Kişi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, sağlık, arama kurtarma ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı su altı arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Su altı arama ekipleri tarafından baraj gölünde yapılan yaklaşık 1 saatlik aramanın ardından, kadının cansız bedenine ulaşıldı. Yapılan incelemede, hayatını kaybeden kişinin 24 yaşındaki Merve Karadağ olduğu belirlendi.

Olay yerinde, Merve Karadağ'a ait olduğu değerlendirilen bir mektup bulundu. Olay yeri inceleme ekiplerinin bölgedeki çalışmalarının ardından Karadağ'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği aktarıldı.


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