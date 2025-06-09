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Dere kenarında cansız bedeni bulunmuştu: Kimliği belirlendi!

Dere kenarında cansız bedeni bulunmuştu: Kimliği belirlendi!

9.06.2025 15:44:00
Güncellenme:
DHA
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Dere kenarında cansız bedeni bulunmuştu: Kimliği belirlendi!

Bursa'da, dere kenarında bulunan erkek cesedinin 38 yaşındaki Ziya Balkan'a ait olduğu tespit edildi. İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı olaya ilişkin soruşturma başlattı.

İnegöl ilçesine bağlı Mahmudiye Mahallesi'nde dün saat 19.00 sıralarında hareketsiz yatan biri bulundu. Dere kenarında hareketsiz halde yatan kişiyi görenlerin ihbarıyla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlıkçıların kontrolünde, üzerinden kimlik çıkmayan kişinin öldüğü belirlendi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından cenaze, kimlik tespiti ve ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Vücudunda darp, ateşli silah ve kesici alet izi bulunmayan cesedin Ziya Balkan'a (38) ait olduğu tespit edildi. Balkan'ın ölüm nedeni, yapılacak otopsi sonucu belirlenecek. İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı olaya ilişkin soruşturma başlattı.


İlgili Konular: #Bursa #cansız beden

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