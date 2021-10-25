Alibeyköy Barajı’nda doluluk oranı yüzde 16’ya düştü
İstanbul'un barajlarında doluluk oranı her geçen gün azalıyor. Sadece bir haftada yaklaşık 10 milyon metreküp su barajlardan eksildi. Barajlardaki doluluk oranı bugün itibariyle yüzde 46.41 olarak ölçüldü. Doluluk oranının yüzde 16.31'e kadar düştüğü Alibeyköy barajında daha önceden suyla dolu olan pek çok alan tamamen kurudu. Bölge havadan görüntülendi.
İSKİ verilerine göre İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 46.41 olarak ölçüldü. Geçtiğimiz Nisan ayı içinde barajlardaki doluluk oranı yüzde 80'in üzerine kadar yükselmişti. Ancak daha sonra yağışların azlığı nedeniyle düşüş başlamıştı. Yapılan ölçümlere göre İstanbul barajlarında son bir hafta içinde su kaybı yaklaşık 10 milyon metre küp olarak ölçüldü.
İstanbul'da yaşanan kuraklıktan en fazla etkilenen barajlardan biride Alibeyköy barajı oldu.
Geçtiğimiz Nisan ayı sonunda doluluk oranı yüzde 65.42 olarak ölçülen barajda bugün doluluk oranı yüzde 16.31'e kadar geriledi. Toplam kapasitesi 34.14 milyon metre küp olan barajda bugün sadece 5.57 milyon metre küp su kaldı. Barajdaki su azlığı nedeniyle daha önceden suyla dolu olan pek çok alan ise tamamen kurudu. Daha önceden balıkların yüzdüğü alanlarda artık ziyaretçiler yürüyüş yapabiliyor. Bölgede yaşanan kuraklığın oluşturduğu manzara havadan da görüntülendi.
BALIKLARIN YÜZDÜĞÜ ALANDA ZİYARETÇİLER YÜRÜYOR
İstanbul'un doluluk oranı en düşük barajı yüzde 3.38'li Papuçdere barajı oldu. Bu barajın yakanında bulunan Kazandere Barajında da doluluk oranı yüzde 11 olarak kayıtlara geçti. Alibeyköy barajıda yüzde 16.31 doluluk oranıyla en fazla boş olan üçüncü baraj . İstanbul'un en dolu barajı ise doluluk oranı yüzde 73.31 olarak ölçülen Ömerli Barajı oldu.
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