Yozgat'ta baraj gölünde kaybolan çocuğun cesedi bulundu
Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde düştüğü baraj gölünde kaybolan çocuğun cesedine ulaşıldı.
Yozgat Boğazlıyan'da ailesiyle Uzunlu Barajı kenarında piknik yaparken düştüğü baraj gölünde kaybolan 14 yaşındaki Meryem Dalbudak'ın cesedi, Ankara'dan gelen Jandarma Sualtı Arama Kurtarma ekipleri tarafından çıkartıldı.
Dalbudak'ın cenazesi, Boğazlıyan Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
Çalapverdi köyünden dün aileleriyle Uzunlu Barajı kenarında piknik yapmaya gelen çocuklar, su kenarında oynarken birinin terliği göle düşmüştü.
Çocuklardan S.Ö. (14) ile Meryem Dalbudak (14) el ele tutuşup terliği almaya çalışırken dengelerini kaybederek düştükleri suda kaybolmuş, balıkçılar S.Ö'yü kurtarmıştı.
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