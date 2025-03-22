Zülfü Livaneli kimdir? Zülfü Livaneli kaç yaşında, nereli? Zülfü Livaneli şarkıları ve kitapları neler?
Zülfü Livaneli'nin yaşamı merak ediliyor. Peki, Zülfü Livaneli kimdir? Zülfü Livaneli kaç yaşında, nereli? Zülfü Livaneli şarkıları ve kitapları neler? İşte ayrıntılar...
Zülfü Livaneli'nin yaşamı merak ediliyor. Zülfü Livaneli'nin kitapları ve albümleri araştırılıyor. Peki, Zülfü Livaneli kimdir? Zülfü Livaneli kaç yaşında, nereli? Zülfü Livaneli şarkıları ve kitapları neler? İşte ayrıntılar...
ZÜLFÜ LİVANELİ KİMDİR?
Ömer Zülfü Livaneli 11 Eylül 1946 tarihinde Konya'da doğdu.
ABD Fairfax Konservatuvarı'nı bitiren Livaneli, sanat yaşamı boyunca 300'e yakın besteye ve 30 film müziğine imzasını attı.
"Yer Demir Gök Bakır", "Sis", "Şahmaran" ve "Veda" olmak üzere dört uzun metrajlı film yöneten Livaneli, Valencia Film Festivali'nde "Altın Palmiye" ve 1989'da Montpelier Film Festivali'nde "Altın Antigone" ödüllerine layık görüldü. "Sis", "En İyi Avrupa Film Ödülü"ne aday gösterildi.
1996 yılında Paris’te merkezi bulunan UNESCO (Birleşmiş Milletlerin Eğitim Kültür Bilim Kurulu) tarafından büyükelçilik verilen sanatçı Livaneli, 1978 yılında yaptığı "Nazım Türküsü" adlı albümde Nâzım Hikmet'in şiirlerinden bestelediği şarkıları bir araya getirdi.
"Arafat'ta Bir Çocuk", "Geçmişten Geleceğe Türküler", "Sis", "Orta Zekalılar Cenneti", "Diktatör ile Palyaço", "Sosyalizm Öldü mü", "Engereğin Gözündeki Kamaşma", "Bir Kedi, Bir Adam, Bir Ölüm", "Mutluluk", "Leyla'nın Evi", "Sevdalım Hayat", "Son Ada", "Sanat Uzun, Hayat Kısa", "Serenad" ve "Kardeşimin Hikâyesi" kitaplarının yazarı.
ZÜLFÜ LİVANELİ'NİN SİYASİ YAŞAMI...
Livaneli, 27 Mart seçimlerinde, SHP'den İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday oldu. ANAP'ın adayı İlhan Kesici, RP'nin adayı Recep Tayyip Erdoğan ve DYP'nin adayının Bedrettin Dalan olduğu çekişmeli seçim sürecinde oyların %20,30'unu alan Livaneli üçüncü geldi.
Livaneli, 2002 genel seçimlerinde CHP'den İstanbul milletvekili seçildi. Partinin 13. Olağanüstü Kurultayı'nda yeterli sayıda imza bulamadığı için genel başkan adayı olamadı.
ZÜLFÜ LİVANELİ EVLİ Mİ?
1964 yılında okul arkadaşı Ülker Tunçay'la evlendi. 1966 yılında Aylin isimli bir çocuğu oldu. Kızı Aylin Livaneli eğitimi ve yaptığı pek çok işten sonra müzik ile ilgilendi ve beş albüm çıkardı.
ZÜLFÜ LİVANELİ'NİN KİTAPLARI NELER?
Arafat'ta Bir Çocuk
Bir Kedi, Bir Adam, Bir Ölüm
Diktatör ile Palyaço
Dünya Değişirken
Engereğin Gözündeki Kamaşma
Geçmişten Geleceğe Türküler
Gorbaçov'la Devrim Üstüne Konuşmalar
Kaplanın Sırtında
Leyla'nın Evi
Livaneli Besteleri
Mutluluk
Sevdalım Hayat
Sis
Sosyalizm Öldü Mü?
Türkiye Orta Zekalılar Cenneti
Son Ada
Sanat Uzun Hayat Kısa
Serenad
Edebiyat Mutluluktur
Harem
Kardeşimin Hikâyesi
Konstantiniyye Oteli
Elia ile Yolculuk
Huzursuzluk
Gölgeler
Rüzgârlar Hep Gençtir
Şapka
Gökyüzü Herkesindir
Balıkçı ve Oğlu
Kaplanın Sırtında
ZÜLFÜ LİVANELİ'NİN ALBÜMLERİ NELER?
1973: Chants Révolutionnaires Turcs
1975: Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
1977: Merhaba
1978: Nazım Türküsü
1978: The Bus (OST)
1979: Alamanya Beyleri
1979: Atlının Türküsü
1980: Günlerimiz
1980: İnce Memet Türküsü
1982: Maria Farandouri Livaneli Söylüyor
1983: Ada
1983: Eine Auswahl
1983: Yol (Soundtrack)
1984: İstanbul Konseri (Concert)
1985: Güneş Topla Benim İçin
1986: Hoşgeldin Bebek
1986: Livaneli / 10 Yılın Ezgisi
1986: Zor Yıllar
1987: Gökyüzü Herkesindir
1988: Soundtracks
1990: Crossroads (New Age)
1993: Saat 4 Yoksun
1995: Neylersin
1996: Janus (Symphonic Poems)
1996: Yangın Yeri
1997: Efsane Konserler
1997: Livaneli & Theodorakis : Together
1998: Nefesim Nefesine
1999: New Age Rhapsody, London Symphony Orchestra Plays Livaneli
1999: Unutulmayanlar
2001: İlk Türküler
2005: Hayata Dair
2010: Veda Film Müzikleri
2013: Gökkuşağı Gönder Bana
2016: Livaneli 50. Yıl "Bir Kuşaktan Bir Kuşağa"
En Çok Okunan Haberler
-
- CHP liderinden gözaltı ve yandaş medya sözleri!
- CHP'den MHP'ye 'kurultay' yanıtı!
- Protestolara katılanlara şafak baskını
- İYİ Parti'den Saraçhane açıklaması
- Valilikten son dakika yasak kararı!
- Filiz Akın sessiz sedasız defnedildi
- Özel'in son konuşmasında 'mikrofon' ayrıntısı!
- Özgür Özel'den 'Çağlayan' kararı!
- MHP’liler Ali Mahir Başarır’a tehdit yağdırdı!
- Her şey aynı bir tek ‘bavulları’ yok