Yayınlanma: 22.03.2025 - 23:19

Güncelleme: 22.03.2025 - 23:19

Zülfü Livaneli'nin yaşamı merak ediliyor. Zülfü Livaneli'nin kitapları ve albümleri araştırılıyor. Peki, Zülfü Livaneli kimdir? Zülfü Livaneli kaç yaşında, nereli? Zülfü Livaneli şarkıları ve kitapları neler? İşte ayrıntılar...

ZÜLFÜ LİVANELİ KİMDİR?

Ömer Zülfü Livaneli 11 Eylül 1946 tarihinde Konya'da doğdu.

ABD Fairfax Konservatuvarı'nı bitiren Livaneli, sanat yaşamı boyunca 300'e yakın besteye ve 30 film müziğine imzasını attı.

"Yer Demir Gök Bakır", "Sis", "Şahmaran" ve "Veda" olmak üzere dört uzun metrajlı film yöneten Livaneli, Valencia Film Festivali'nde "Altın Palmiye" ve 1989'da Montpelier Film Festivali'nde "Altın Antigone" ödüllerine layık görüldü. "Sis", "En İyi Avrupa Film Ödülü"ne aday gösterildi.

1996 yılında Paris’te merkezi bulunan UNESCO (Birleşmiş Milletlerin Eğitim Kültür Bilim Kurulu) tarafından büyükelçilik verilen sanatçı Livaneli, 1978 yılında yaptığı "Nazım Türküsü" adlı albümde Nâzım Hikmet'in şiirlerinden bestelediği şarkıları bir araya getirdi.

"Arafat'ta Bir Çocuk", "Geçmişten Geleceğe Türküler", "Sis", "Orta Zekalılar Cenneti", "Diktatör ile Palyaço", "Sosyalizm Öldü mü", "Engereğin Gözündeki Kamaşma", "Bir Kedi, Bir Adam, Bir Ölüm", "Mutluluk", "Leyla'nın Evi", "Sevdalım Hayat", "Son Ada", "Sanat Uzun, Hayat Kısa", "Serenad" ve "Kardeşimin Hikâyesi" kitaplarının yazarı.

ZÜLFÜ LİVANELİ'NİN SİYASİ YAŞAMI...

Livaneli, 27 Mart seçimlerinde, SHP'den İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday oldu. ANAP'ın adayı İlhan Kesici, RP'nin adayı Recep Tayyip Erdoğan ve DYP'nin adayının Bedrettin Dalan olduğu çekişmeli seçim sürecinde oyların %20,30'unu alan Livaneli üçüncü geldi.

Livaneli, 2002 genel seçimlerinde CHP'den İstanbul milletvekili seçildi. Partinin 13. Olağanüstü Kurultayı'nda yeterli sayıda imza bulamadığı için genel başkan adayı olamadı.

ZÜLFÜ LİVANELİ EVLİ Mİ?

1964 yılında okul arkadaşı Ülker Tunçay'la evlendi. 1966 yılında Aylin isimli bir çocuğu oldu. Kızı Aylin Livaneli eğitimi ve yaptığı pek çok işten sonra müzik ile ilgilendi ve beş albüm çıkardı.

ZÜLFÜ LİVANELİ'NİN KİTAPLARI NELER?

Arafat'ta Bir Çocuk

Bir Kedi, Bir Adam, Bir Ölüm

Diktatör ile Palyaço

Dünya Değişirken

Engereğin Gözündeki Kamaşma

Geçmişten Geleceğe Türküler

Gorbaçov'la Devrim Üstüne Konuşmalar

Kaplanın Sırtında

Leyla'nın Evi

Livaneli Besteleri

Mutluluk

Sevdalım Hayat

Sis

Sosyalizm Öldü Mü?

Türkiye Orta Zekalılar Cenneti

Son Ada

Sanat Uzun Hayat Kısa

Serenad

Edebiyat Mutluluktur

Harem

Kardeşimin Hikâyesi

Konstantiniyye Oteli

Elia ile Yolculuk

Huzursuzluk

Gölgeler

Rüzgârlar Hep Gençtir

Şapka

Gökyüzü Herkesindir

Balıkçı ve Oğlu

Kaplanın Sırtında

ZÜLFÜ LİVANELİ'NİN ALBÜMLERİ NELER?

1973: Chants Révolutionnaires Turcs

1975: Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

1977: Merhaba

1978: Nazım Türküsü

1978: The Bus (OST)

1979: Alamanya Beyleri

1979: Atlının Türküsü

1980: Günlerimiz

1980: İnce Memet Türküsü

1982: Maria Farandouri Livaneli Söylüyor

1983: Ada

1983: Eine Auswahl

1983: Yol (Soundtrack)

1984: İstanbul Konseri (Concert)

1985: Güneş Topla Benim İçin

1986: Hoşgeldin Bebek

1986: Livaneli / 10 Yılın Ezgisi

1986: Zor Yıllar

1987: Gökyüzü Herkesindir

1988: Soundtracks

1990: Crossroads (New Age)

1993: Saat 4 Yoksun

1995: Neylersin

1996: Janus (Symphonic Poems)

1996: Yangın Yeri

1997: Efsane Konserler

1997: Livaneli & Theodorakis : Together

1998: Nefesim Nefesine

1999: New Age Rhapsody, London Symphony Orchestra Plays Livaneli

1999: Unutulmayanlar

2001: İlk Türküler

2005: Hayata Dair

2010: Veda Film Müzikleri

2013: Gökkuşağı Gönder Bana

2016: Livaneli 50. Yıl "Bir Kuşaktan Bir Kuşağa"