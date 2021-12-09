ALİMDER'in başkanı bir devlet okulunda müdür yardımcısı olduğu ortaya çıktı

09 Aralık 2021 Perşembe, 04:00

Antalya Kepez’de faaliyet gösteren ALİMDER adlı dinci derneğin yurt olarak kullandığı binada, yurdun aşçısı olarak çalışan 38 yaşındaki İhsan G., 18 yaşındaki Mehmet Sami Tuğrul’u önceki gün katletti. İhsan G’nin, daha sonra “Deccal’i vurdum” dediği iddia edildi. Olaya ilişkin aynı gün gizlilik kararı ve yayın yasağı getirildi. Emniyet’teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İhsan G. tutuklandı.

BAKANDAN YARIM İTİRAF

Derneğin işlettiği yurdun kaydı bulunmuyor, yani kaçak. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da önceki gün TBMM Genel Kurulu’ndaki bütçe görüşmeleri sırasında, “Konuyu Antalya Valimizle görüştüm, olayın gerçekleştiği mahallin bir özel işletme ya da bir dernek veya vakfa ait yurt olmadığı bilgisine ulaştım” ifadeleri ile yurda ilişkin bir kayıt bulunmadığına işaret etti. Yurdun, binada bulunan dairelerin kiralanması yöntemiyle oluşturulduğu öğrenildi. Binanın ilk katının, dernek tarafından idare olarak kullanıldığı, diğer iki katta bulunan toplam dört dairenin yurt odalarına dönüştürüldüğü, bir katın da yemekhane olarak kullanıldığı belirtiliyor. Olaydan kısa süre sonra tüm sosyal medya hesaplarını kapatan derneğin başkanı Kaplan’ın ise Antalya Kepez Giyaseddin Keyhüsrev Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde müdür yardımcısı olarak görev yaptığı ortaya çıktı.

"DENETİM YAPILMAMIŞ"

CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, Cumhuriyet’e yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın sorumluluğuna işaret etti. Dernekleri İçişleri Bakanlığı’nın, yurtları ise Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın denetlemesi gerektiğini vurgulayan Arı, “Bu tip kaçak, izinsiz, ne idüğü belirsiz yurtların veya yurt tipi çalışan yerlerin denetime tabi tutulması gerekirdi. Bunun yapılmadığını görüyoruz. Buralarda çalışanların öncelikle kimlikleri, kişilikleri, meslekleri, çalışmaya uygunlukları araştırılmalı. İçişleri Bakanlığı’nda da Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın da zafiyeti olduğu açık” dedi.

ACILI BABA CENAZEYİ TESLİM ALDI



Halil Tuğrul

Mehmet Sami Tuğrul’un cenazesi, dün babası Halil Tuğrul tarafından morgdan alındı. Kahramanmaraş’ta din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olarak çalışan baba Halil Tuğrul, sabah saatlerinde adli tıpa gelerek oğlu Mehmet Sami Tuğrul’un cenazesini teslim aldı. Cenaze, toprağa verilmek üzere Kahramanmaraş’a götürüldü.

