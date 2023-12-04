Alişan itiraf etti: 'Ben de dolandırıldım'

Yayınlanma: 04.12.2023 - 12:57

Güncelleme: 04.12.2023 - 12:57

Girne'de sahne alan Alişan, gazetecilerle sohbet etti. Son dönemde gündemden düşmeyen dolandırıcılık olayları hakkında konuşan şarkıcı, kendisinin yaşadığı bir olayı da anlattı.

"MESLEKTAŞIM TARAFINDAN DOLANDIRILDIM"

Ünlü şarkıcı, "Ben öyle fon işlerinden falan anlamam. Böyle şeylere para yatırmadım ama benim de dolandırıldığım oldu. Hatta kendi meslektaşım tarafından..." dedi.

Alişan ardından olayın detaylarını şu sözlerle anlattı:

"Konser paramı alamadığım çok oldu. Hatta ünlü bir şarkıcı arkadaş, beni 7-8 yıl önce dolandırdı. Bana konser bağlayıp benim yerime para almış. 'Paran bende yolluyorum' dedi. O olaydan sonra kendisine hiç ulaşamadık. Bunu piyasadan biri yaptı."