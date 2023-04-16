Alişan'ı çıldırtan 'Millet İttifakı' paylaşımı: O iddiaya ateş püskürdü...

Yayınlanma: 16.04.2023 - 12:17

Güncelleme: 16.04.2023 - 12:17

Seçime sayılı günler kala sosyal medyada ünlü isimler hakkında ortaya atılan iddialar gündeme damga vuruyor. Bu iddialardan nasibini alan son isimlerden biri de Alişan oldu.

İDDİA ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Bir kullanıcı Alişan'ın "Millet İttifakı iktidara gelirse, beni Türk vatandaşlığından çıkarın" dediği iddiasını ortaya attı. İddia birçok hesap tarafından paylaşıldı.

ALİŞAN PAYLAŞIMA SERT ÇIKTI

Alişan, hakkında çıkan asılsız iddialar karşısında söz konusu paylaşımı alıntılayarak açıklama yaptı. Ünlü şarkıcı kendisinin söylediği iddia edilen sözler karşısında sakinliğini koruyamadı.

Alişan, "Gerçekten şerefsizsiniz, adisiniz, haysiyetsizsiniz… Her seçimde bunu yapmaktan bıkmadınız. Kıme demişim bunu? Benim bir tane vatanım var ve vadem dolduğunda vatanımda öleceğim. Benim Sn. Cumhurbaşkanına olan sevgimi ve saygımı herkes bilir. Bunu da söyliyim" dedi.

Alişan, paylaşımının devamında "P..., benim vatanım belli oğlum senin vatanın neresi şerefsiz!!!" diyerek isyan etti.

