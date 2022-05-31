Alışveriş tutkusu hayatını kabusa çevirdi: 'Hepsi benim sandım'

31 Mayıs 2022 Salı, 13:17

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde yaşayan ve bir tekstil firmasında işçi olarak çalışan 37 yaşındaki Filiz Akkuş, alışveriş tutkusunun kurbanı oldu. Bir anlık yaşadığı bunalımdan kurtulabilmek için doktora giden Filiz Akkuş'un sonu hüsranla biten öyküsü de ondan sonra başladı. Hastaneden çıkıp dolaşmak için geldiği çarşıda bir alış veriş merkezine giren Filiz Akkuş, alışveriş yaparken kontrolünü kaybetti. Açık hesap açtırdığı iş yerinden 9 bin 609 TL'lik alışveriş yapan Filiz Akkuş, birkaç gün sonra aynı iş yerinde 6 bin 17 TL daha harcadı. Çoğunluğu ihtiyacı olmayan bu eşyaların parasını ödeyemeyen Filiz Akkuş, toplam 13 bin 626 TL'lik harcama için 9 bin 453 TL faiz eklenerek gönderilen 25 bin 79 TL'lik icra dosyasını görünce büyük şok yaşadı.

BORCU İÇİN ÇEKTİĞİ KREDİYLE DE ALIŞVERİŞ YAPTI

Borçları nasıl ödeyeceğini düşünürken telefonuna gelen bir mesaj üzerine bankaya giden Filiz Akkuş, 19 bin TL kredi çekti. Bir türlü engel olamadığı alışveriş tutkusuna yenik düşen Filiz Akkuş, bu krediyle borcunu ödemek yerine gidip kendisine yeni bir buzdolabı ve beyaz eşyalar aldı. Farklı iş yerlerinden de ihtiyacı olan veya olmayan alışverişler yapmaya devam eden Filiz Akkuş, bir anda kendisini yaklaşık 60 bin TL'lik borç batağının içerisinde buldu. Eve gelen borçları ve icra kağıtlarını görünce dünyası kararan Filiz Akkuş hem bağımlılık haline dönüşen alışveriş tutkusunu hem de ödeyemediği borçlarından kurtulmak için yardım istedi.

"İŞ YERİNİ VE BANKAYI KENDİMİN SANDIM"

Yaşadıklarının şokunu atlatamayan Filiz Akkuş, gerçekte böyle bir hata yapacak insan olmadığın savundu. Her şeyin doktora gitmesiyle başladığını anlatan Akkuş, "Hastaneye gittim, kahvaltımı yaptım ve doktor bana ilaç verdi, içtim. Bu ilacı içtikten sonra dünyayı tozpembe gördüm ve kendimi kaybettim. Bir mağazaya gittim, gerekli gereksiz bir sürü şey aldım. Bedava gördüm çünkü bunları. Sonra eve kağıtlar geldi, ardından da icralık oldum. Bu borçtan kurtulmak için yardıma ihtiyacım vardı. Önüme gelene hiç bakmadım. Bir banka bana kredi verdi 19 bin TL ve buna ihtiyacım vardı aldım. Bu parayla da kendime buzdolabı ve oğlum beyaz eti çok sevdiği için kıyma makinesi aldım. Geriye kalan paralarla ödemelerimi kapattım, yanlış bir şey yapmadım. Yaşadığım sorunlardan dolayı bankayı da benim gibi gördüm ve borcumu ödeyemedim. Artık bu borç batağından kurtulmak istiyorum. Borçlar gelince ağladım, şaşırdım, ne yapacağımı bilemedim. Şu an iki arada bir deredeyim, yardıma ihtiyacım var. Bu borçtan kurtulmak istiyorum. Borçlarımdan dolayı taksitli alışveriş yapamıyorum. Bu icra dosyalarından kurtulmak istiyorum. Yaklaşık 60 bin TL borcum birikti. Sesimi yetkililere duyurmak istiyorum, bu borçtan kurtulmak için bana yardım etsinler. Kendimi kaybettim, dünyayı tozpembe gördüm. Hepsi benim sandım ama aslında öyle biri değilim” dedi.