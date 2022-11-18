Alışverişe gelmişti... Pazarcıların silahlı kavgasında yaralandı

18 Kasım 2022 Cuma, 09:45

Fatih Mahallesi'nde bulunan pazarda, önceki gün 15.30 sıralarında iddiaya göre pazarcı İbrahim K. ile Fikret U. arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma sonrası uzaklaşan İbrahim K. elinde silahla tekrar pazara geldi.

KURŞUNLARIN HEDEFİ OLDU

Rasgele sağa sola ateş açan İbrahim K. kavgalı olduğu Fikret U.'yu silahla vurdu. O sırada pazara alışverişe gelen bir kadın kurşunların hedefi oldu. Kolundan vurulan kadın, yere yığıldı. İhbar üzerine pazara çok sayıda polis ekibi ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri yaralanan 2 kişiyi ambulansla hastaneye kaldırdı.

"OLAYLA ALAKASI OLMAYAN BİR KADIN YARALANDI"

Pazarcı Meral Erdoğan, "Silahlı çatışma çıktı. Sebzeciler arasında oldu adam pazarın içine elinde silahla girdi havaya ateş açtı. Husumetlisiymiş alacak verecek meselesi yüzünden çıktı. Bir kadın yaralandı. Pazara gelen olayla alakası olmayan bir kadın yaralandı. Pazarcı da yaralandı. Ağır yaralı yok diye biliyoruz" dedi.

"SİLAHI ALMIŞ GELMİŞ, SIKA SIKA GİTTİ"

Görgü tanığı Mustafa Bakar, "Pazarcının alacağı varmış ilk önce kapıştılar sonra 'Bekle ben geliyorum' demiş. Silahı almış gelmiş, sıka sıka gitti. Alacak verecek meselesi. Bir tane bayan omuzundan yaralandı onu gördüm" ifadesini kullandı.

Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı incelemeler ve silahlı saldırıyı gerçekleştiren kişiyi yakalama çalışmaları sürüyor