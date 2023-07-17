Alkol değerinin yasal sınırın altında olduğunu ispat etti, yazılan cezayı iptal ettirdi

Yayınlanma: 17.07.2023 - 10:48

Güncelleme: 17.07.2023 - 10:59

Tarım ürünleri satan bir firmada satış müdürü olan Bahar Ayan, 20 Mayıs günü akşam saatlerinde, arkadaşlarıyla Gaziemir ilçesindeki bir eğlence mekanına gitti. Burada iddiaya göre yarım şişe bira içen Ayan, telefonla kendisini arayan arkadaşının acil olarak kendisini çağırması üzerine masadan kalkıp, otomobiliyle mekandan ayrıldı.

İzmir Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, saat 23.35'te yapılan trafik kontrolünde Ayan'ın kullandığı otomobili durdurdu. Alkolmetre cihazıyla yapılan ölçüme göre Bahar Ayan, 0.82 promil alkollü çıktı. Trafik ekipleri, Bahar Ayan'ın sürücü belgesine 6 ay süreyle el koyup, 4 bin 64 TL idari para cezası kesti.

KAN TESTİNDE DÜŞÜK PROMİL ÇIKTI

Trafik kontrol noktasında duruma itiraz eden Bahar Ayan, avukatı Damlanur Kaya Uler'in yönlendirmesiyle kan testi için Gaziemir Nevvar Salih İşgören Hastanesi'ne gitti. Hastanedeki kan testinden Bahar Ayan'ın, 0.32 promil olduğu belirlendi. Bunun üzerine Ayan, avukat Uler aracılığıyla, cezanın iptali için 4'üncü Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurdu. Avukat Uler, müvekkili Bahar Ayan'ın işi gereği araç kullanmasının zorunlu olduğu ancak ehliyetine el konulması nedeniyle işini kaybetme riskin bulunduğu gerekçesiyle cezanın iptalini istedi. Sulh Ceza Hakimliği, kararını açıklayıp hem ehliyete el konulması hem de para cezası uygulanması işlemin iptaline karar verdi.

"BİRÇOK KİŞİ, BENZER DURUMLA KARŞILAŞIYOR"

Birçok kişinin benzer durumla karşılaştığını ifade eden avukat Damlanur Kaya Uler, yasal sınırın altında alkol tüketip direksiyon başına geçen ancak böyle bir olayla karşılaşan vatandaşların haklarını savunmak için yargıya başvurması gerektiğini belirtti. Avukat Uler, "Müvekkilimin, ağızda kalan alkol sebebiyle alkolmetre cihazındaki ölçümü yüksek promil çıkmıştır. Ehliyetine el koyulup, para cezasıyla karşı karşıya kalmıştır. Müvekkilim gibi yasal sınırın altındaki miktarda alkol kullanıp araca binen vatandaşlarımızın mutlaka kan testi almasını tavsiye ederiz. Çünkü kana karışmayan alkole, ceza verilemez" dedi.