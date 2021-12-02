Alkole bir zam daha
Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, alkol sektöründe bir gruba daha zam yapıldığını duyurarak "Yorum yazamıyorum artık" dedi.
Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, bir gruptaki alkollü içeceklere zam geldiğini açıkladı.
Aybaş, 3 Aralık'tan itibaren geçerli olacak yeni fiyat listesine de yer verdiği sosyal medya paylaşımında “Yorum yazmıyorum artık” ifadelerini kullandı.
1 Kasım, 7 Kasım ve 26 Kasım'da da üç ayrı gruba zam yapılmıştı.
"KİMYASAL İÇMEK ZAMLARI KANIKSAMAKTIR"
Aybaş, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Zamları müthiş derecede kanıksıyoruz kurbağa hikayesi misali her gelen müşteri zam var mı diye giriyor içeri bu zamlar durmayacak kaçak artacak merdiven altı üretim oluşacak devlet milyarlarca lira zarar edecek kaçak içkiden ölümler çoğalacak bizim ürünler satılmayacak artık. Etil alkol yasak ama çatır çatır satılıyor sürekli içenler bir müddet sonra hastalıklar ve ölümlerden kaçamayacak kimyasal içmek zamları kanıksamaktır. Kaçak içmek kanıksamaktır, stoklamak bile kanıksamaktır. Çare mi kaldı diyorsunuz ya çaresizsiniz ya çare sizsiniz."
JACK zammı yorum yazmıyorum artık pic.twitter.com/0vjtvXKEQD— Özgür Aybaş Tekel Bayii (@AybasOzgur) December 2, 2021
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