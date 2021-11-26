Son dakika | Art arda zam: Bu kez alkole
TTBP Başkanı Özgür Aybaş, Twitter hesabından alkollü içkilere gelen zamları paylaştı.
Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı (TTBP) Başkanı Özgür Aybaş, alkole zam geldiğini duyurdu.
Ekonomik kriz ve TL'deki sert değer kaybı üzerine art arda zamlar açıklanamaya başladı.
Öte yandan TTBP Başkanı Özgür Aybaş, Twitter hesabından alkollü içkilere gelen zamları paylaştı. Aybaş, "Alkol zammı hayırlı olsun artık durdurulamayacak gibi" ifadelerini kullandı.
İşte o paylaşım:
Alkol zammı hayırlı olsun artık durdurulamayacak gibi pic.twitter.com/Y5ukSGvlw5— Özgür Aybaş Tekel Bayii (@AybasOzgur) November 26, 2021
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