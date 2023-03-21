Alkollü araç sürerken yakalandı, polisleri boks maçına davet etti

Alkollü araç kullanan bir şahıs, polis ekiplerinin “Dur” ihtarına uymayarak kaçtı. Kısa süreli kovalamacanın ardından yakalan şahıs bu sefer de “Üniformanı çıkartıp geç karşıma, ben lisanslı boksörüm” diyerek boks polisleri boks maçına davet etti. Yaşanan o anlar ise çevredeki bir yurttaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

İHA
Yayınlanma: 21 Mart 2023 - 12:57
Alkollü araç sürerken yakalandı, polisleri boks maçına davet etti
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Esenyurt İstiklal Mahallesi’nde önceki akşam alkollü olarak araç kullandığı tespit edilen bir şahıs polis ekipleri tarafından durdurulmak istendi. Ekiplerin “Dur” ihtarına uymayan şahıs, aracıyla kaçtı.

Kısa süreli bir kovalamacanın ardınan yakalanan şahıs bu sefer de polislere güçlük çıkardı.

"ÜNİFORMANI ÇIKART GEÇ KARŞIMA"

Ters kelepçeli bir şekilde gözaltına alınan şahıs bu seferde “Komserim beni bir bırakın ben terörist değilim, şu üniformanı çıkar geç karşıma. Ben 7 senelik lisanlı boksörüm” diyerek polisleri boks maçına davet etti.

Yaşanan o anlar ise çevredeki bir yurttaşın cep telefonunu kamerasına yansıdı.


Alkol araç polis

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