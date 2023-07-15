Gerici uygulamalara bir yenisi daha eklendi... Samsun'da alkol yasağı kararı!

Yayınlanma: 15.07.2023 - 14:12

Güncelleme: 15.07.2023 - 14:23

İktidarın gerici açıklama ve politikalarına yönelik tepkiler sürerken Samsun'dan alkol yasağı haberi geldi. Samsun Valisi Zülkif Dağlı'nın imzasıyla alınan kararlar doğrultusunda halka açık bölgelerde alkollü içki tüketimi yasaklandı.

samsunhaber.com'un haberine göre, karara uymayanlara cezai işlem uygulanacak.

Kararda şu ifadelere yer verildi:

"Halka açık deniz ve sahil kenarlarında, plaj, yürüyüş ve bisiklet yollarında aksine bir hüküm olmadıkça alkollü içeceklerin içilmesi yasaklanmıştır."

NE OLMUŞTU?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, geçen günlerde katıldığı bir televizyon programında 'karma eğitimi' hedef alarak şu ifadeleri kullanmıştı:

"Veliyi ikna etmek için gerekirse kız okulları da açabilmeliyiz. Veli isterse çocuğunu kız okullarına gönderebilmeli, isterse erkeklerin gittiği okullara gönderebilmeli."

Tekin'in bu açıklamaları kamuoyunda büyük tepki çekmişti.