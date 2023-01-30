Alkollü şüpheli önce bıçakla saldırdı, sonra olay yerinde bayıldı: 1 yaralı
Kayseri'de alkollü bir kişi, parkta tartıştığı Ziya D.'yi bıçakla yaraladı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, alkolün de etkisiyle olay yerinde baygınlık geçiren şüpheli ise polis tarafından gözaltına alındı.
Kocasinan ilçesi Yavuzlar Mahallesi Kanal Park'ında, önceki gün saat 22.00 sıralarında ismi henüz öğrenilemeyen alkollü bir kişi ile Ziya D. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
BIÇAKLA YARALADI, BAYILDI
Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Alkollü şüpheli, cebinden çıkardığı bıçakla Ziya D.'yi yaraladı. Şüpheli, olaydan sonra yaklaşık 20 metre uzaklaştıktan sonra alkolün de etkisiyle yere düşerek baygınlık geçirdi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Ziya D.'yi Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.
SAĞLIK DURUMU İYİ
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis aşırı alkollü olduğu belirlenen şüpheliyi yerden kaldırmakta zorluk yaşadı.
Güçlükle kendisine getirilen şüpheli polis merkezine götürüldü.
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