Samsun'daki bıçaklı kavgada ölü sayısı 2'ye çıktı: 5 gözaltı
Samsun'da 2 grup arasında çıkan, 1 kişinin hayatını kaybettiği bıçaklı kavgada ağır yaralanan Tayfun Gün (27) de tedavi gördüğü hastanede kurtarılamadı. Kavgaya ilişkin 5 şüpheli ise gözaltına alındı.
Çarşamba ilçesi Orta Mahalle Semerciler yokuşunda, önceki gün saat 13.30 sıralarında 2 grup arasında, bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Taraflar, birbirlerine bıçaklarla saldırdı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bıçak darbeleriyle yaralanan 4 kişi, ambulanslarla Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
2 KİŞİ ÖLDÜ
Tedaviye alınan yaralılardan Serdar Erkol, dün hayatını kaybetti. Sağlık durumu kritik olan Tayfun Gün de gece yaşamını yitirdi.
Kavgaya karıştığı belirlenen M.D., A.Ç, Y.G., R.A. ve T.A. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
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