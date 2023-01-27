Samsun'daki bıçaklı kavgada ölü sayısı 2'ye çıktı: 5 gözaltı

Samsun'da 2 grup arasında çıkan, 1 kişinin hayatını kaybettiği bıçaklı kavgada ağır yaralanan Tayfun Gün (27) de tedavi gördüğü hastanede kurtarılamadı. Kavgaya ilişkin 5 şüpheli ise gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 27 Ocak 2023 - 11:00
Samsun'daki bıçaklı kavgada ölü sayısı 2'ye çıktı: 5 gözaltı
Abone Ol google-news

Çarşamba ilçesi Orta Mahalle Semerciler yokuşunda, önceki gün saat 13.30 sıralarında 2 grup arasında, bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Taraflar, birbirlerine bıçaklarla saldırdı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bıçak darbeleriyle yaralanan 4 kişi, ambulanslarla Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

2 KİŞİ ÖLDÜ

Tedaviye alınan yaralılardan Serdar Erkol, dün hayatını kaybetti. Sağlık durumu kritik olan Tayfun Gün de gece yaşamını yitirdi.

Kavgaya karıştığı belirlenen M.D., A.Ç, Y.G., R.A. ve T.A. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.


Samsun kavga bıçaklı kavga

İlgili Haberler

Samsunspor, lider Eyüpspor karşısında şov yaptı!

Samsunspor, lider Eyüpspor karşısında şov yaptı!
Samsung Galaxy M54 5G için tasarım görselleri sızdırıldı

Samsung Galaxy M54 5G için tasarım görselleri sızdırıldı
Samsun'da 288 litre kaçak içki ele geçirildi

Samsun'da 288 litre kaçak içki ele geçirildi

En Çok Okunan Haberler