Sultangazi'de tekstil işçilerinin kavgası: Ensesinden bıçaklandı!

İstanbul Sultangazi'de, tekstil işçileri arasında yaşanan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavgada bir işçi, ensesinden bıçaklanarak yaralandı. O anlar kameraya yansıdı.

DHA
Yayınlanma: 27 Ocak 2023 - 10:11
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İstanbul Sultangazi'de dün saat 13.30 sıralarında Esentepe Mahallesi'nde öğlen paydosunda aynı tekstil atölyesinde çalışan işçiler arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Sözlü tartışma, kavgaya dönüştü.

ENSESİNDEN BIÇAKLANDI

Çalışanlar, sokak ortasında tekme, tokat ve sopalarla birbirlerine girdi. Kavgada bir kişi, ensesinden bıçaklanarak yaralandı. Bazı çalışanların kavgayı ayırmak için müdahalede bulunduğu o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, aldığı bıçak darbesiyle yaralanan kişiye, mesai arkadaşlarının mendille tampon yaptıkları görülüyor.

 


Sultangazi tekstil

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