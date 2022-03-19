Alkollü sürücü polisi kandırmaya çalıştı
Ümraniye'de park halindeki özel halk otobüsüne otomobiliyle çarpan alkollü sürücü, olay yerine gelen trafik polislerine aracı başkasının kullandığını iddia ederek polisleri kandırmaya çalıştı.
Kaza, saat 02.45 sıralarında Elmalıkent Mahallesi, Atatürk Caddesi üzerine meydana geldi.
34 VA 5130 plakalı otomobilin sürücüsü, kar yağışı sebebiyle kaygan zeminde direksiyon hakimiyetini kaybederek cadde üzerinde park halindeki özel halk otobüsüne çarptı.
Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobil içerisindeki Nazım Taşdemir yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kaza yapan sürücü, polis ekipleri gelmeden evden kardeşini çağırarak kazayı üstlenmesini istedi. Olay yerine gelen kişinin sürücü olmadığından şüphelenen trafik polisi kazayla ilgili detaylı bilgi sordu.
Çelişkili bilgiler üzerine sürücü olduğunu iddia eden kişinin sürücü olmadığı, kazayı yapan kişinin abisi olduğu belirlendi.
Polisin sürücüye yaptığı alkol muayenesi sonrası sürücü 0.59 promil alkollü çıktı.
Sürücü ifadesi alınmak üzere Elmalıkent Polis Merkezi’ne götürüldü.
Yaralı Nazım Taşdemir’in ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Video Haberler
- Erdoğan köprü ücretini sordu: Yurttaştan olay yanıt
- Gülistan Doku'nun baş şüphelisinin ifadesi ortaya çıktı
- Anne dehşeti: Bebeğine çamaşır suyu içirdi!
- Uyuşturucudan gözaltına alınan Recep Sert'ten açıklama
- Ters yöne giren TIR İETT otobüsüyle kafa kafaya çarpıştı
- Tandırda yakılıp öldürülmüştü: İstenen ceza belli oldu
- Bakan Nebati hakkında suç duyurusu
- Aleyna Ağgül davasında yeni gelişme!
- Yargıdan maske kararı!
- Kayıp Semira'nın cesedi bulunmuştu: 2 amca tutuklandı
En Çok Okunan Haberler
- Ticari taksi ok gibi saplandı, sürücüsü yaralandı
- Alkollü sürücü polisi kandırmaya çalıştı
- Kadıköy'de hareketli gece: Alev alev yandı
- Zelenskiy'den videolu mesaj
- POMEM ve PMYO yönetmeliğinde 'evlilik' kararı
- Bakırköy'deki AVM'de dehşet
- Kritik nokta ile bağlantı kesildi
- Gündeme oturan olayda yeni görüntüler
- Böyle vicdansızlık olmaz!
- Antalya-Konya arasında tipi: TIR'lar durduruldu