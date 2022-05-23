Büyükçekmece’de cinayet gibi kaza: Alkollü sürücü can aldı!

İstanbul Büyükçekmece’de belediyenin sosyal tesisinde çalışan 2 çocuk annesi İlknur Demirrenk, çöp atmak için dışarı çıktığında 189 promil alkollü sürücünün çarpması sonucu hayatını kaybetti.

İHA
23 Mayıs 2022 Pazartesi, 13:42
Büyükçekmece’de cinayet gibi kaza: Alkollü sürücü can aldı!
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Olay gece saatlerinde Celaliye’de yaşandı. Edinilen bilgilere göre Büyükçekmece Belediyesi’nin sosyal tesislerinde çalışan 2 çocuk annesi 42 yaşındaki İlknur Demirrenk çöp atmak için tesisten dışarı çıktı. Bu sırada 34 EEH 215 plakalı otomobil sürücüsü, Demirrenk’e çarptı.

Ağır yaralanan kadının yardımına mesai arkadaşları ve çevredeki vatandaşlar yetişti. Demirrenk olay yerinden geçerken denk gelen 112 sağlık personellerinin müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Sürücü ise polis tarafından gözaltına alındı. Sürücünün 189 promil alkollü olduğu öğrenildi. 



Büyükçekmece Trafik kaza

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