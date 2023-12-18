'Allah'ın gazabı' sözlerine Saadet Partisi'nden tepki: ‘Meclisin üzerinde leke olarak kalacak’

Yayınlanma: 18.12.2023 - 16:50

Güncelleme: 18.12.2023 - 16:50

TBMM Genel Kurulu’nda, 14 Aralık Perşembe günü kalp krizi geçiren Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez’e AKP sıralarından ‘Allah’ın gazabı böyle olur’sesi yükseldi. Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Kaya yaşamını yitiren Bitmez’e sarf edilen sözlere Cumhuriyet TV’de tepki gösterdi.

“BUNU KABUL ETMEYİZ”

Meclis tarihinde bir ilk yaşandığının altını çizen Bitmez, “O gün yaşananlar hepimizi derinden etkiledi, şoke etti. Meclis tarihinde ilk kez böyle bir şey yaşandığına dair çok açık bilgi olmasına ve böyle bir manzara ile karşı karşıya kalmış olmamıza rağmen AK Parti sıralarından ‘Allah’ın gazabı böyle olur işte’ şeklindeki tepkiyi anlamlandırmakta zorlandığımızı ve kabul etmeyeceğimizi buradan ilan etmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

“264 AKP’Lİ VEKİL ZAN ALTINDA KALIR”

Bitmez, meclis başkanlık divanına çağrıda bulunarak, “Bu tutanaklara girdi ve biz orada ‘Bu kişi kimse, bunu AK Parti, parlamento, meclis başkanlık divanı ortaya çıkartmak durumunda’ dedik. Bunun ortaya çıkartılmadığı takdirde 264 milletvekilini zan altında bırakacağını, çünkü tutanaklarda yazdığı şekliyle bu sözün AK Parti sıralarından geldiği kayıt altına girdi. Böyle bir durumda yapılması gereken: O kişinin meclis başkanlık divanı ve AK Parti tarafından ortaya çıkarılmasıdır” dedi.

“KİMSEYİ HEDEF TAHTASINA OTURTMA NİYETİMİZ YOK”

Bitmez, ‘Allah’ın gazabı böyle olur işte’ sözünü sarf eden şahsa ilişkin, “O kişi kimse, o milletvekilinin yapacağı açıklamalarla beraber Türkiye toplumunda böyle bir şeyin nasıl vuku bulduğunu kamuoyuna açıklama borcu vardır. Bunu yapmadığı takdirde bu leke hem AK Parti hem de meclisimizin üzerinde kalmaya devam edecektir” dedi ve “Bu kişi ortaya çıkartılmazsa sadece Saadet Partililerin vicdanında değil, bütün toplumsal kesimlerin vicdanında derin yaralar açacak. Kimseyi hedef tahtasına oturtmak gibi bir derdimiz yok ama bu lekenin silinmesi, bu sözü sarf eden milletvekilinin açıklama yaparak cümlelerini duymak bu toplumun hakkıdır” açıklamadında bulunarak sözlerini noktaladı.