Saadet’te hayatını kaybeden Bitmez'in yerine Seçim İşleri Başkanlığı görevine Fatih Aydın getirildi
Saadet Partisi, TBMM Genel Kurulu'ndaki konuşması sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Genel Başkan Yardımcısı ve Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in vefatı üzerine Seçim İşleri Başkanlığı görevine Fatih Aydın getirildiğini duyurdu.
Saadet Partisi'nden yapılan yazılı açıklamada, TBMM Genel Kurulu'ndaki konuşması sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Genel Başkan Yardımcısı ve Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in vefatı üzerine Seçim İşleri Başkanlığı görevine Fatih Aydın'ın getirilmesi kararı alındığı açıklandı.
Yapılan yazılı açıklamada, "Genel Başkan Yardımcımız Hasan Bitmez’in vefatı sebebiyle Seçim İşleri Başkanı olarak Genel Başkan Yardımcımız Fatih Aydın görevlendirilmiştir" ifadelerine yer verildi.
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