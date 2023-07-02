Alleben Göleti'ne giren 18 yaşındaki genç aranıyor

Gaziantep'te, sıcak havadan bunalarak Alleben Göleti'ne giren ve suda kaybolan Suriye uyruklu Muhammed Yusuf (18) için arama çalışması başlatıldı.

DHA
Yayınlanma: 02.07.2023 - 06:35
Alleben Göleti'ne giren 18 yaşındaki genç aranıyor
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Yamaçtepe Mahallesi'nde bulunan Alleben Göleti'nde akşam saatlerinde ailesiyle birlikte piknik yaptıktan sonra sıcak havadan bunalarak gölete giren Suriye uyruklu Muhammed Yusuf, bir anda gözden kayboldu.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Olayı görenlerin ihbarıyla gelen ekipler tarafından gölette arama çalışması başlatıldı.

Suda kaybolan gencin bulunması için Adıyaman'dan dalgıç polis ekiplerin gelişinin beklendiği bildirildi. 


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