Alman Şehirler Birliği'nden 'İmamoğlu' çağrısı!

Alman Şehirler Birliği tarafından yayımlanan metinde, Ekrem İmamoğlu’nun mahkeme kararı olmaksızın görevden alınmasının ve tutuklanmasının hukuk devleti ilkeleriyle bağdaşmadığı vurgulandı. Kararda, “Ekrem İmamoğlu’nun, isminin Cumhurbaşkanlığı için anıldığı bir dönemde gerçekleşen bu adımlar, demokratik ilkelere ciddi zarar vermektedir” denildi.

Metinde, Türkiye’deki siyasi gelişmelerin büyük endişe ile takip edildiği belirtilerek, Türkiye’de demokrasinin ve hukukun üstünlüğünün temel ilkelerine bağlı kalınmasının önemine dikkat çekildi.

Türkiye kökenli toplulukların Almanya şehirlerinin ayrılmaz bir parçası olduğunun belirtildiği metinde, 100’den fazla Türk ve Alman belediyesi arasında güçlü işbirliği ve dostluk ilişkilerinin sürdüğü, bu bağın korunmasının ve güçlendirilmesinin, yerel yönetimlerin özgürlüğüne saygıyla mümkün olabileceği ifade edildi.

Ayrıca metinde, Türk hükümetine Avrupa Konseyi’nin Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’na uyma çağrısında bulunularak, yerel seçimlerde halkın iradesine saygı gösterilmesi gerektiğinin altı çizildi.

Metinde, Ekrem İmamoğlu ve diğer tutuklu yerel yöneticilerle tam dayanışma içinde olunduğu ifade edilerek, yerel yöneticilerin özgürlüklerinin korunması ve görevlerini baskı altında kalmadan sürdürebilmeleri gerektiği vurgulandı.